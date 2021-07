Euro 2020 / Harry Kane à la poursuite de Ronaldo

Après un début de compétition un peu poussif, Harry Kane est en pleine réussite depuis les huitièmes de finale. Le buteur de 27 ans n’est plus qu’à un but de devenir le meilleur réalisateur de l’Euro.

Plusieurs questions s’étaient posées sur son état de forme lors du premier tour. En trois matches de groupe, Harry Kane n’avait pas encore trouvé le chemin des filets au sein d’une équipe anglaise qui n’avait marqué que deux buts en trois matches. Mais après avoir débloqué son compteur contre l’Allemagne, Kane semble maintenant inarrêtable.

Kane vise un doublé meilleur buteur de la Coupe du Monde et de l’Euro

L’attaquant des Spurs possède plusieurs objectifs pour son dernier match de l’Euro. Le premier est bien sûr de soulever le trophée et d’offrir la victoire finale à l’Angleterre. Mais sur une note plus individuelle, le capitaine des Three Lions pourrait aussi devenir le meilleur buteur de l’Euro 2020. Il a déjà inscrit quatre buts, ce qui le place à une unité de la première place du classement occupée conjointement par Ronaldo et Schick.

Contre l’Italie, Harry Kane va donc tenter d’atteindre ce total, voire même de le dépasser. Cela lui permettrait d’être seul meilleur buteur du tournoi. Il réaliserait ainsi la belle performance d’être meilleur réalisateur d’un championnat d’Europe après l’avoir été lors d’une Coupe du Monde. En 2018 en Russie, Kane avait été l’auteur de six réalisations, ce qui lui avait permis de finir meilleur buteur.

Enfin un titre en équipe ?

Harry Kane n’en est donc pas à son coup d’essai. Cette saison, malgré la saison en dents de scie de Tottenham, il a également été le meilleur buteur de Premier League (23 buts). Cela avait déjà été le cas en 2016 et en 2017 avec le club londonien. Mais plus qu’une récompense individuelle, le numéro 9 anglais est à la recherche d’un titre collectif.

Avec son club, il n’a tout simplement jamais rien gagné. Il a atteint cette saison la finale de la Coupe de la ligue, sans réussir à la remporter. En 2019, Tottenham se hissait en finale de la Ligue des Champions, mais s’inclinait contre Liverpool. C’est donc une nouvelle chance qui se présente à Kane d’enfin d’inscrire un titre à son palmarès toujours vierge.