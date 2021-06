Euro 2020 / Hazard blessé, Verratti proche du retour : les infos de dimanche

EURO 2020 - Voici toutes les informations à retenir de la journée du samedi 19 juin.

Belgique : Hazard blessé

Coup dur pour les Diables Rouge. Blessé au genou lors de la rencontre face au Danemark, Thorgan Hazard va probablement manquer le dernier match de la phase de groupes face à la Finlande, lundi prochain.

Absent de l'entraînement samedi, le frère d'Eden, qui avait marqué face aux Danois jeudi dernier, a passé une écographie qui a montré qu'il était touché au ligament latéral interne du genou gauche selon la RTBF.

L'Italie va faire tourner dimanche

Roberto Mancini a été clair lors de son point presse à la veille d'affronter le pays de Galles : il va faire tourner son groupe pour le troisième match de poule.

"Demain (dimanche, ndlr), on doit changer quelque chose. On l’aurait fait de toute façon, même si c’était un match décisif (l'Italie est déjà qualifiée), parce que c’est le troisième match en dix jours, en jouant à 18h00 par 32°C, on a besoin de joueurs frais. Mais je pense vraiment qu'il y a 26 titulaires. Si on regarde le match décisif en Ligue des Nations (en novembre contre la Pologne, ndlr), l’attaque c'était Insigne-Belotti-Bernardeschi, un trio qui peut jouer demain. Il y a aussi Federico Chiesa. En défense, la ligne défensive contre Lewandowski et Milik, c'était Emerson, Acerbi, Bastoni, Florenzi... Ils sont tous titulaires."

Et Verratti est proche du retour

Il a aussi été question de Marco Verratti. Interrogé sur le cas de son milieu de terrain, blessé au genou en fin de saison avec le PSG et sans compétition depuis plus d'un mois, le technicien transalpin a laissé entendre que le Parisien allait faire ses débuts dans la compétition. "Marco Verratti ? Il a besoin de jouer."