Euro 2020 - Angleterre / Jack Grealish fait son bonhomme de chemin

Parmi tous les joueurs offensifs du groupe de Gareth Southgate, il est peut-être le moins connu. Mais Jack Grealish s’est montré décisif lors de ses apparitions en sélection.

Alors qu’il n’a pas disputé une seule minute lors du premier match contre la Croatie, le joueur d’Aston Villa a été bien plus utilisé par son entraîneur par la suite. Avec une réussite incontestable.

Impliqué sur trois des quatre buts de l’Angleterre

La sélection anglaise marque peu mais pour le moment cela est suffisant pour les hommes de Southgate. Ce dernier a trouvé en Raheem Sterling l’un des hommes providentiels qui débloquent les situations. Pour cela, le joueur de City est bien aidé par le numéro sept anglais, Jack Grealish.

C’est en effet le joueur d’Aston Villa qui lui fait la passe décisive sur l’unique but la rencontre contre la République tchèque. Et sur les deux réalisations contre l’Allemagne, c’est encore Grealish qui décale Luke Shaw qui centre pour Sterling. Puis, il sert Harry Kane qui inscrit le second but anglais. 2-0 à la 86ème minute alors que Jack Grealish n’était présent sur la pelouse que depuis 17 minutes.

Grealish, le « supersub »

Le capitaine d’Aston Villa suivi de près par Manchester City fait face à une sacrée concurrence au sein de l’équipe des Trois Lions. Phil Foden, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka peuvent également évoluer dans le secteur offensif aux côtés de Kane et Sterling, titulaires indiscutables aux yeux de Southgate.

Pourtant, Grealish semble s’imposer comme un choix logique pour le sélectionneur. Pas encore comme titulaire (il n’a débuté que le match contre la République tchèque), mais comme le premier remplaçant que le sélectionneur fait entrer sur la pelouse. Et cela paie avec les statistiques vues plus haut. Mais au terme de la rencontre contre l'Allemagne, en toute humilité et en toute simplicité, il commentait juste sa passe décisive comme une simple action d’équipe.

« Luke Shaw court balle au pied et j’ai su qu’il allait me faire la passe. Quand le ballon arrive je voulais contrôler du pied droit et me l’emmener sur mon pied gauche pour frapper en direction des buts. Mais j’ai eu le sentiment que ce n’était la chose à faire. Puis j’ai vu Harry, et j’ai tenté de centrer pour lui et heureusement il a pu marquer. » Un état d'esprit qui explique pourquoi Jack Grealish s'intègre si bien dans le collectif britannique.

L'Angleterre défiera l'Ukraine en quart de finale. Le match est à suivre en direct sur TF1 samedi 3 juillet à partir de 21h00.