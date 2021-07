Kasper Schmeichel « Est-ce que l’Angleterre a déjà gagné l’Euro ? »

En conférence de presse d’avant-match, Kasper Schmeichel a été interrogé sur les chances de l’Angleterre de s’imposer dans un tournoi majeur. Sa réponse pleine de malice a amusé beaucoup de personnes.

La présence de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro ravive chez les supporters de la sélection des Trois lions les chants de la Coupe du Monde 2018, « It’s going home ! » faisant référence à l’idée que les Anglais « ramènent la coupe à la maison. » Mais ce que l’on pouvait appliquer pour le Mondial 2018 ne colle pas vraiment avec l’Euro 2020, comme l’a très bien rappelé Kasper Schmeichel.

« Est-ce que le trophée a déjà été chez vous en Angleterre ? »

Interrogé par un journaliste anglais sur ce que cela lui ferait d’empêcher les hommes de Southgate de « ramener la coupe à la maison », Kasper Schmeichel a répondu sans détour « Est-ce qu’elle a déjà été chez vous ? Est-ce que vous l’avez déjà gagnée auparavant ? » Ce qui a produit l’échange suivant avec le journaliste :

« En 1966 le trophée était chez nous.

_ Oui mais c’était la Coupe du Monde

_ Oui mais je veux dire qu’on parle d’un trophée d’un tournoi majeur. Finalement un succès que cette équipe recherche désespérément.

_ Pour être honnête, j’ai plus pensé à l’importance qu’une qualification aurait pour le Danemark qu’à ce que cela voudrait dire de stopper l’Angleterre. Pour être honnête, je suis très peu focalisé sur la sélection anglaise. Cela ne m’intéresse pas. C’est plus ce que cela signifierait pour notre pays, la joie que cela apporterait pour un pays de seulement 5 millions et demi de personnes, de faire quelque chose comme ça ou de rivaliser avec les nations que nous affrontons. Donc pas vraiment de pensée pour les sentiments de l’Angleterre. »

Kasper Schmeichel évolue sous les couleurs de Leicester en Premier League anglaise depuis 2011. Il a commencé sa carrière en Angleterre sous les couleurs de Manchester City en 2007.

Lors de l’Euro, en cinq matches joués avec la sélection danoise, il a encaissé cinq buts, et il a effectué huit arrêts.