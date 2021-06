Euro 2020/ Kévin de Bruyne, l’homme décisif est de retour

Blessé pour le premier match des Diables Rouges, Kévin de Bruyne a fait un retour retentissant au sein de sa sélection. Brillant contre la Finlande, il pourrait être le joueur de cet Euro.

Il y a des joueurs qui savent faire une entrée. Alors que son équipe est menée et dominée par le Danemark, la présence de Kévin de Bruyne au retour des vestiaires a tout changé. Pour sa première titularisation lors de l’Euro c’est aussi lui qui a débloqué la rencontre. En un match et demi, il s’est déjà montré indispensable.

134 minutes, deux passes décisives, un but, neuf occasions créées

Sa qualité de passe, sa technique et sa vision du jeu suffisent à améliorer les performances de son équipe. Contre le Danemark, alors que la Belgique est dépassée dans presque tous les secteurs, Kévin de Bruyne a su faire la différence, en réalisant une passe décisive mais aussi en marquant. Contre la Finlande, le constat est identique. Sa maîtrise du jeu a permis à la Belgique de se mettre à mal la défense resserrée des Scandinaves.

Lors de cette rencontre il est directement impliqué sur l’ouverture du score (un CSC) et il est passeur décisif sur le second but de Romelo Lukaku. Opta révèle qu’en seulement 134 minutes de jeu, Kévin de Bruyne a créé neuf occasions de but, soit plus que n’importe qui lors de cet Euro. C’est dire l’impact du jeu du Citizen.

« Essayer d’être prêt pour le prochain match »

Lors du troisième match des Belges, le numéro 7 des Diables Rouges a été au cœur de chaque action dangereuse. Ses accélérations ont systématiquement déstabilisé la défense adverse. Son entente avec Romelu Lukaku est excellente et les deux hommes peuvent emmener la Belgique loin lors de cet Euro.

Néanmoins, Kévin de Bruyne refuse de s’enflammer. Le milieu de terrain se projette déjà sur le huitième de finale qui arrive «Je ne retiens pas trop de choses du groupe. Ce n'est pas trop important. Les prochains matches, c'est tout ou rien. C'est très différent de maintenant. On ne peut pas faire trop d'erreurs ou tu es dehors. Maintenant on va essayer d'être prêt pour le prochain match. »