Euro 2020 / Kylian Mbappé en mode Usain Bolt

Lors du pénalty qui aurait pu être accordé aux Bleus lors de France Allemagne, Kylian Mbappé a réalisé une accélération fulgurante comparable à celle d’un sprinteur olympique.

L’arbitrage n’a pas été en faveur de l’équipe de France lors de sa victoire pour son premier match de l’Euro. Deux buts refusés, un choc entre Gosens et Pavard sans carton pour l’Allemand ou encore un coup de pied de Kimmich dans le visage de Lucas Hernandez sans avertissement pour le milieu de terrain bavarois.

Autre action litigieuse, en seconde période, Kylian Mbappé est fauché par Mats Hummels en pleine surface de réparation, mais de manière licite selon l’arbitre espagnol Carlos Del Cerro. Néanmoins comme le révèle la Gazzetta Dello Sport et plusieurs médias internationaux, Mbappé a atteint une vitesse impressionnante sur cette action !

Une pointe de vitesse à 37,6 km/h

Servi par Paul Pogba, Kylian Mbappé combine avec Karim Benzema qui le lance en profondeur. Parti de son camp, l’attaquant du PSG accuse un retard de près de cinq mètres sur Mats Hummels. En quelques secondes, le natif de Bondy comble la distance pour très vite se retrouver devant le défenseur du Borussia Dortmund en pleine surface de réparation.

Selon plusieurs observateurs, la vitesse moyenne du numéro 10 des Bleus à ce moment était de 34 km/h, avec une pointe à 37,6 km/h ! A titre de comparaison, lors de ses sprints, le Jamaïcain Usain Bolt courrait en moyenne à 37,5 km/h avec des pointes à plus de 44 km/h. C’est dire la performance athlétique de Kylian Mbappé sur cette action, d’autant plus que celle-ci se déroule à la 78ème minute d’une rencontre où l’attaquant bleu n’a pas ménagé ses efforts.

Pas de buts, mais une activité constante

Au delà de cette accélération qui n’est pas sans rappeler son but magistral contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé a montré qu’il était en jambes contre l’Allemagne. Auteur d’un but refusé pour hors-jeu, et passeur décisif sur une autre réalisation invalidée par la VAR, il a été l’attaquant le plus tonitruant sur la pelouse.

Sur sa course, il aurait même pu bénéficier d’un pénalty. Face à une défense avertie et solide comme celle de la Mannschaft, le numéro 10 s’est montré à son avantage, tant d’un point de vue physique que technique. De quoi s’attendre à de belles performances lors des prochaines rencontres de l’équipe de France, dès samedi 19 juin contre la Hongrie.