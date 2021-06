Euro 2020 / La Belgique fait un carton plein, le Danemark miraculé

Les Belges ont logiquement battu de courageux finlandais qui ne disposaient pas d’atouts nécessaires pour renverser les Diables Rouges. Le Danemark bat la Russie et accède aux huitièmes de finale.

Le Point sur le Groupe B

Tout au long de la rencontre, la Belgique a dominé la Finlande, mais les hommes de Roberto Martinez n’ont été capables d’ouvrir le score qu’en toute fin de match. Auteur de belles parades jusque-là, Lukas Hradecky a inscrit un but contre son camp juste avant l’entame du dernier quart d’heure.

Ouverture du score logique mais cruelle pour des Finlandais qui avaient défendu avec intelligence jusque là. Ensuite, Kévin de Bruyne, brillant pour sa première titularisation lors de cet Euro s'est mué en passeur décisif sur le but de Lukaku qui est venu scellé l’issue de la rencontre. Une troisième victoire en trois matches pour la Belgique.

Le Danemark de son côté qui restait sur deux défaites devait s’imposer pour espérer passer en huitième de finale. Grâce à des buts de Damsgaard, Poulsen Christensen et Maehle, les Danois finissent deuxième de leur poule ! Les Russes qui sont revenus dans la rencontre par l’intermédiaire de Dzyuba terminent à la quatrième et dernière place du groupe.

Une situation qui qualifie les Bleus mathématiquement !

Les Matches :

Finlande - Belgique : 0-2

Russie - Danemark : 1-4

Le Classement du groupe B

1_Belgique : 9 points

2_Danemark : 3 points (+1)

3_Finlande : 3 points (-2)

4_Russie : 3 points (-5)

Les chiffres à retenir

Finlande – Belgique

1

Comme lors de ses deux matches précédents, les Finlandais n’ont cadré qu’une frappe en 90 minutes. Ils ont tiré 7 fois sur les buts de Thibault Courtois sans réussite.

2

Pour sa deuxième apparition lors de cet Euro, Kévin De Bruyne a délivré sa deuxième passe décisive. Omniprésent le milieu de terrain belge a semblé très en jambes et est à l’origine de toutes les actions dangereuses de son équipe.

3

Troisième match et troisième but pour Romelu Lukaku. Juste avant de sortir, l’attaquant Belge a inscrit son troisième but de la compétition qui lui permet d’être temporairement le meilleur buteur de la compétition.

Russie – Danemark

1

Les Danois obtiennent la deuxième place du groupe grâce à une différence de buts de +1. Alors qu’ils n’avaient inscrit qu’une seule réalisation jusqu’à présent, les partenaires de Martin Braithwaite ont inscrit 4 buts qui les qualifie pour les huitièmes de finale.

20

Mikkel Damsgaard est entré dans l’histoire de son pays. A 20 ans, il est devenu le plus jeune buteur danois dans une compétition majeure (source OPTA)

30

En réduisant le score à 1-2, Artem Dzyuba est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire de la Russie avec 30 buts.