Euro 2020 / La drôle de statistique de la compétition sur les buts

Avec 71 buts inscrits en 30 matches joués, le spectacle est au rendez-vous pour l’Euro 2020. Le meilleur buteur de la compétition n’est celui que l’on pourrait croire.

Cristiano Ronaldo, Patrick Schick, Romelu Lukaku et Georginio Wijnaldum sont pour le moment les meilleurs buteurs de l’Euro 2020 avec trois réalisations chacun. Pourtant, il est possible de trouver mieux. Six buts ont déjà été inscrits contre leur camp. Et c’est déjà un record.

6 CSC du jamais vu lors d’un Euro !

Alors que l’on termine le premier tour de l’Euro, le nombre de buts inscrits contre son camp a battu un record. Selon Opta, il s’agit au moins du double du nombre de CSC survenus lors des précédentes éditions ! Le premier but de l’Euro 2020 a par ailleurs été marqué par le Turc Merih Demiral dans son propre camp (victoire de l’Italie 0-3)

Depuis cinq joueurs l’ont malencontreusement imité : le Polonais Wojcieh Szczesny (victoire de la Slovaquie 1-2), l’Allemand Mats Hummels (victoire de la France 1-0), les Portugais Ruben Dias et Raphael Guerreiro (Victoire de l’Allemagne 2-4) et enfin le Finlandais Lukas Hradecky (victoire de la Belgique 0-2). Six buts csc, et ce n'est peut-être pas fini.

Un retard impossible à combler ?

Le point commun de ces contre-performances est l’issue de la rencontre. Chaque équipe qui a concédé un CSC a perdu le match. Dans cinq cas sur six, il s’agissait d’ailleurs de l’ouverture du score. Ce but contre son camp a alors clairement constitué le tournant du match. A noter que les deux gardiens de but qui ont marqué pour leurs adversaires (Szczesny et Hradecky) ont vu le ballon toucher le montant avant de rebondir sur eux.

Le cas le plus étonnant est bien évidemment le match Portugal – Allemagne. Les Champions d’Europe menaient au score, et en quatre minutes, les défenseurs portugais ont permis à la Mannschaft d'inverser la tendance.

Il reste encore beaucoup de rencontres à jouer, et il n’est pas exclu qu’il y ait d’autres buts contre leur camp d’ici la fin de la compétition.