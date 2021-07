Euro 2020 / La fin de saison tragique des Mancuniens

Pour certains joueurs de la sélection anglaise, cette fin de saison prend des allures de cauchemar. En quelques semaines, certains ont perdu en finale de coupe d'Europe et en finale de l'Euro.

Il y avait en 2002 l’image d’un Michael Ballack qui avait tout perdu. Joueur du Bayer Leverkusen, il avait fini deuxième de Bundesliga, il s’était incliné en finale de coupe d’Allemagne, sans oublier les défaites en finale de ligue des Champions et en finale de la Coupe du monde pour laquelle il était suspendu. Sans être aussi catastrophique, certains anglais se sont rapprochés de ce triste palmarès en réalisant un doublé peu glorieux.

Les Red Devils cumulent les secondes places

En Premier League, Manchester United a réalisé un joli parcours. Deuxième du championnat derrière les Citizens, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont aussi brillé en Ligue Europa. Mais avec une défaite en finale contre Villarreal… également lors de la séance de tirs au but.

Autant dire que pour Luke Shaw, Marcus Rashford, et Harry Maguire (absent contre le sous-marin jaune) la finale perdue contre les Italiens est un triste rappel de celle perdue contre le club espagnol. Pour eux, ce sont donc trois deuxièmes places en l’espace de quelques semaines.

Ces Citizens qui échouent en Ligue des Champions et à l’Euro

Cette saison, Manchester est décidément synonyme défaite au niveau international. Car de son côté City n’a pu s’imposer en Ligue des Champions non plus, la faute à Chelsea qui a soulevé la coupe aux grandes Oreilles grâce à un but de Kai Havertz. Or, parmi les skyblues, se trouvaient aussi des Anglais qui se sont inclinés en finale contre l’Italie.

Ainsi, Kyle Walker, John Stones, Phil Foden et Raheem Sterling ont eux aussi expérimenté ce doublé « défaite en Ligue des Champions et à l’Euro. » Tout le contraire de Jorginho et Emerson qui ont remporté les deux compétitions.

A noter enfin, qu’Ederson, le portier de Manchester City et Gabriel Jesus, l’attaquant des Citizens ont eux aussi réalisé ce triste doublé, puisqu’ils se sont inclinés en finale de la Copa America en plus de la Ligue des Champions.