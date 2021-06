Euro 2020 : La France, nouvelle bête noire des Allemands ?

La rencontre entre les deux derniers champions du monde est l’affiche de ce premier tour. Les récents matches entre les deux équipes ont souvent été à l’avantage des Tricolores.

Le quart de finale de la Coupe du Monde en 2014 est la dernière victoire allemande contre les Bleus. Souvenir amer, mais depuis compensé par une série nettement à l’avantage des hommes de Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore semble connaître la formule pour faire déjouer la formation de son homologue Joachim Low.

Cinq matches depuis 2014, trois victoires

Ces dernières années, les oppositions entre la France et l’Allemagne ont été quasiment à sens unique. Si les coéquipiers de Manuel Neuer ont accroché le nul (2-2 en 2017 en amical et 0-0 en 2018 lors de la Ligue des Nations), ils se sont inclinés à trois reprises depuis leur titre de champion du monde en 2014.

Ainsi, depuis que les Bleus ont été éliminés par la Mannschaft lors de la Coupe du Monde, ils affichent un bilan positif contre les hommes de Joachim Low, trois succès dont notamment la demi-finale de l’Euro 2016 (2-0)

Signé Griezmann

Cette rencontre témoigne d’une passation de pouvoir entre les deux formations. Si l’Allemagne avait eu le contrôle du ballon, la tactique mis en place par Didier Deschamps s’était avérée payante. Le milieu de terrain tricolore avait effectué un pressing constant et efficace. Qui plus est, les Allemands avaient été peu en réussite à cause de la solidité de la défense française, alors qu'Antoine Griezmann avait, lui, su tirer son épingle du jeu.

Le numéro 7 avait été l’homme du match avec un but lors de chaque mi-temps, réalisations qui avaient scellé l’issue de la rencontre (2-0). Le joueur du FC Barcelone est par ailleurs en réussite contre la Mannschaft, puisque la dernière rencontre entre les deux équipes avait vu les Bleus s’imposer 2-1 en Ligue des Nations… grâce à un doublé d’Antoine Griezmann à nouveau. Egalement buteur lors des trois derniers matches de l’équipe de France de football, le meilleur buteur du dernier Euro (6 buts) sera l’homme à surveiller lors de cette rencontre.