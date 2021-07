Euro 2020 / La malédiction d’Harry Kane se poursuit

Contre l’Italie, Harry Kane avait l’occasion de remporter son premier titre collectif. Mais le buteur des Spurs n’y est pas parvenu, passant à côté de sa finale.

Les quatre buts marqués par Harry Kane depuis les huitièmes de finale avaient laissé espérer une grande finale pour l’attaquant de bientôt 28 ans. Il n’en fut rien, et une nouvelle fois le buteur des Spurs est passé à côté d’un titre collectif.

Aucun tir en finale

Après un premier tour compliqué, Harry Kane semblait être en bien meilleure forme lors des matches à élimination directe. Buteur contre l’Allemagne, il avait inscrit un doublé contre l’Ukraine avant d’inscrire le but vainqueur sur pénalty face au Danemark. Mais la défense italienne a neutralisé les offensives anglaises. Pour preuve, s’il a participé au jeu et souvent décroché, le numéro 9 anglais n’a jamais été dangereux pour l’Italie.

Harry Kane n’a jamais frappé au but, ni même créé d’occasions. Il est cependant à l’origine du but anglais, puisque c’est lui qui décale Trippier sur la droite. Lors de la séance de tirs au but, il réussit également sa tentative. Deux satisfactions bien maigres pour un joueur qui a marqué 33 buts cette saison en club toutes compétitions confondues.

La marche italienne était trop haute

Pour Kane, c’est un nouvel échec, lui dont le palmarès est vierge. Certes, il a obtenu plusieurs titres de meilleurs buteurs dont celui à la Coupe du monde 2018, et cela a encore été le cas cette saison en Premier League. Mais Kane reste surtout sur une finale de Ligue des Champions perdue en 2019, et une quatrième place au Mondial en Russie en 2018.

L’Angleterre progresse, mais ne remporte toujours aucun trophée. Pourtant, lors des tours précédents, son entente avec Sterling avait été décisive contre l’Allemagne, l’Ukraine, et le Danemark. Les deux hommes ont vécu une finale aux antipodes de leurs trois précédents matches de l’Euro. Car Opta indique une autre statistique qui explique le mauvais match de Harry Kane. Il n’a touché aucun ballon dans la surface italienne. Preuve de son impuissance, lui qui avait justement marqué ses quatre buts dans cette zone. Une finale perdue à tous les niveaux pour le brillant avant-centre anglais.