Euro 2020 / La solution venait du banc de touche

Lors des huitièmes de finale, les entraîneurs ont fait appel à des remplaçants pour changer le cours de la rencontre. A l’exception de deux matches, les changements ont influé sur la qualification.

Belgique – Portugal et Pays-Bas – Danemark font figure d’exception parmi les huitièmes de finale. Contrairement aux six autres rencontres jouées, la décision s’est faite à partir des footballeurs alignés au coup d’envoi. Pour les autres matches, ce sont les remplaçants qui ont tout changé !

Italie – Autriche : 2-1

Il suffit de regarder le nom des buteurs pour se rendre de l’impact des changements sur le déroulé de la rencontre. Alors que les deux équipe entament la prolongation sur un score vierge, l’Italie marque à deux reprises grâce à Chiesa entré en jeu à la 84ème, et Pessina, qui avait fait son apparition sur la pelouse un peu plus tôt (67ème). Les Autrichiens réduisent le score à la 114ème par Kalajdzic, qui avait remplacé Arnautoric à la 97ème. A noter que la passe décisive était l’œuvre de Schaub, qui n’avait pas non plus débuté la rencontre.

Pays de Galles – Danemark : 0-4

Les Danois menaient déjà au score 2-0 quand Kasper Hjulmand a fait cinq changements entre la 60ème et la 77ème, dont Jensen et Cornelius. Tous deux ont été les passeurs décisifs sur les deux dernières réalisations scandinaves de Maehle et de Braithwaite.

Croatie – Espagne : 3-5

Si la Croatie s’est offerte une prolongation face à l’Espagne alors qu’elle était menée 1-3, elle le doit à ses remplaçants. Orsic et Pasalic sont les auteurs de deux buts en toute fin de match, le premier étant qui plus est passeur décisif sur le but du second. Mais la Roja n’a pas été en reste. Dani Olmo, entré en cours de match a été le passeur décisif sur les deux dernières réalisations espagnoles au cours de la prolongation. Le dernier but étant par ailleurs l’œuvre de Oyarzabal, présent sur le banc au coup d’envoi.





France – Suisse (3-3, tab : 4-5)

La Nati peut remercier ses remplaçants. Alors que les Bleus menaient au score, Petkovic procède à ses cinq changements. Seferovic a réduit le score sur une passe de Mbabu, tout juste entré en jeu. Puis Gavranovic met les deux équipes à égalité alors qu’il ne joue que depuis 17 minutes. Au cours de la séance de tirs aux buts, quatre des cinq tireurs suisses sont des remplaçants. Ils ont tous réussi leurs pénaltys.

Angleterre – Allemagne 2-0

Avant d’inscrire ses deux buts victorieux, l’Angleterre procède à un changement. Jack Grealish prend la place de Bukayo Saka. Six minutes plus tard il est l’avant-dernier passeur sur l’ouverture du score, mais il réalise surtout la passe décisive sur le but de Harry Kane à quatre minutes de la fin.

Suède – Ukraine : 1-2

Après un score de parité lors du temps réglementaire, c’est lors de la prolongation que l’Ukraine a obtenu sa qualification. Elle la doit à Dovbyk, buteur à la 120ème minute, alors qu’il était sur la pelouse depuis 15 minutes.