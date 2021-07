Euro 2020 / L’Angleterre et l’obstacle des demi-finales

A domicile, les hommes de Gareth Southgate vont tenter de se qualifier pour la finale d’un Championnat d’Europe. Chose qui ne s’est jamais produite dans leur histoire.

La sélection anglaise fait souvent parti des favoris d’une grande compétition, mais elle peine à remplir son palmarès. A l’exception d’une Coupe du Monde en 1966, les britanniques n’ont jamais remporté un tournoi majeur. Bien souvent, le dernier carré est l’obstacle qu’ils ne parviennent pas à dépasser.





Déjà deux revers en demi-finales d’un Euro

L’opposition contre le Danemark sera la troisième demi-finale d’un Championnat d’Europe pour l’Angleterre. Les Britanniques n’ont jamais joué de finale lors d’un Euro, et ils comptent sur le fait de jouer à domicile pour rompre ce mauvais sort.

En 1968, le tournoi est organisé en Italie. La sélection anglaise perd contre la Yougloslavie 1-0 et ne peut accomplir son rêve de doublé coupe du monde – Euro après son sacre à domicile en 1966. En 1996, le championnat d’Europe se joue sur leurs terres, et là encore, l’Angleterre se hisse en demi-finale. Mais c’est un nouvel échec, cette fois contre la surprise du tournoi, la République Tchèque, qui s’impose lors de la séance des tirs au but.

Et deux en Coupe du monde aussi

Mis à part 1966, les Anglais n’ont pas su remporter une demi-finale en coupe du monde non plus. En 1990, ils affrontent l’Allemagne de l’Ouest et ni le temps réglementaire ou la prolongation ne peuvent les départager. Comme une habitude cruelle, la sélection des Trois Lions s’incline de nouveau, également aux tirs aux buts.

Plus récemment, ce sont les Croates qui ont brisé le rêve britannique. Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, les partenaires de Luka Modric s’imposent lors de la prolongation. L’histoire est donc faite de demi-finales douloureuses pour les Anglais. Il reste à savoir si celle qui va suivre contre le Danemark va briser ce cycle de déconvenues, ou bien écrire un tout nouveau chapitre pour le football anglais.