Euro 2020 / L’Angleterre face à la malchance du pays hôte en finale

Comme en demi-finale, l’Angleterre va jouer la finale à domicile à Wembley. Ce qui pourrait paraître comme un avantage n’en est pas toujours un si l’on regarde les récents championnats d’Europe.

Depuis le début de la compétition, une polémique est née sur les nations avantagées par le fait de jouer à domicile et ainsi d’éviter de longs trajets. Les quatre demi-finales par exemple ont joué tous leurs matches de poule à domicile.

Un avantage certain, mais qui n’a pas profité aux Pays-Bas par exemple ou à l’Allemagne qui ont reçu lors du premier tour mais qui ont été éliminés dès les huitièmes de finale. De même, pour le pays hôte qui se hisse en finale, l’avantage n’est toujours assuré.

Les mauvaises expériences de la France en 2016 et du Portugal en 2004

Lors des récentes compétitions, il y a eu deux exemples où le pays organisateur a été en mesure d’atteindre la finale du Championnat d’Europe. Lors de la dernière édition en 2016, la France accueille l’Euro. Elle élimine la Mannschaft en demi-finale et retrouve le Portugal de Cristiano Ronaldo. Dans un stade de France plein, les Bleus ne parviennent pas à marquer et s’inclinent à domicile 0-1 en finale.

En 2004 au Portugal, la Grèce était l’équipe surprise de la compétition. Après avoir battu la Seleçao lors du match d’ouverture, elle élimine la France en quarts de finale puis les Tchèques en demi-finale, à chaque fois sur le même score 1-0. La Grèce retrouve le pays hôte en finale qu’elle bat encore sur le même score malgré l’appui du public.

Trois pays hôtes vainqueurs du tournoi

L’Angleterre peut-elle briser cette malédiction ? Heureusement pour les Britanniques, dans l’histoire, trois pays ont déjà gagné « leur » Euro. En 1984, les Bleus de Michel Platini survolent la compétition et dominent l’Espagne en finale 2-0 au Parc des Princes à Paris.

En 1964, la Roja remporte à domicile le premier de ses Championnats d’Europe contre l’URSS (2-1). Quatre ans après, c’est l’Italie qui s’adjuge son premier trophée après s’être qualifiée à pile ou face en demi-finale (il n’y avait pas de séance de tirs au but). En finale après un match nul 1-1 contre la Yougoslavie, le match est rejoué deux jours plus tard et la Squadra Azzura s’impose 2-0.

Un scénario qui ne pourra se reproduire à Wembley dimanche. En cas d’égalité, les deux équipes devront se départager soit par la prolongation, soit par une séance de tirs aux buts. Afin de déterminer si le pays hôte peut enfin être sacré chez lui après 35 ans de malédiction.