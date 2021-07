Euro 2020 / L’Angleterre, impériale dans le jeu aérien

Même si l’Angleterre est la plus faible attaque des quatre nations encore en lice, elle impressionne par son efficacité. Surtout dans le domaine aérien.

Les trois buts marqués de la tête contre l’Ukraine ne sont pas une exception. Depuis le début de la compétition, les hommes de Southgate ont été particulièrement efficaces dans le jeu aérien. Défensivement certes, mais surtout sur le plan offensif où l’essentiel de leurs buts ont été inscrits de la tête.

5 buts sur 8 marqués de la tête

Aucune nation ne fait mieux que les Anglais dans ce domaine. Sur les buts inscrits par les hommes de Gareth Southgate, près de deux tiers d’entre eux l’ont été de la tête. Le quart de finale contre l’Ukraine en a été la démonstration parfaite avec Maguire, Kane et Henderson prenant le dessus dans les airs sur leurs adversaires.

Avant ce match, Harry Kane avait ouvert son compteur but contre l’Allemagne en reprenant de la tête un centre de Jack Grealish. Le joueur d’Aston Villa était également délivré une passe décisive pour Raheem Sterling contre la République Tchèque qui s’était conclu par une tête du numéro 10 anglais.

Luke Shaw et le couloir gauche, principaux fournisseurs

Sur les cinq inscrits de la tête par les Anglais, l’on note que deux d’entre eux l’ont été sur coup de pied arrêtés (face à l’Ukraine). Le second sur un corner de Mason Mount alors que le premier l’était sur un coup-franc de Luke Shaw. Le latéral gauche anglais a par ailleurs délivré trois passes décisives lors de l’Euro, ce qui fait de lui le meilleur passeur des Trois Lions.

Cela est tout sauf une surprise car le côté gauche anglais est de loin le plus actif depuis le début du tournoi. Sur les huit buts marqués par les joueurs de Gareth Southgate, six sont en provenance du côté gauche (deux centres de Grealish, trois de Shaw). Incontestablement le couloir le plus dangereux pour Harry Kane et ses partenaires. Les Danois, futurs adversaires des Britanniques, savent à quoi s’en tenir.