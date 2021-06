Euro 2020/ L’Angleterre maîtresse chez elle, la Croatie in extremis

Le groupe D a livré son verdit avec l’Angleterre qui termine première de son groupe. La Croatie accède aussi en huitièmes de finale grâce à son succès contre l'Ecosse (3-1).

Le point sur le Groupe D

Le duel entre les Anglais et les Tchèques a été particulier. Si la première période a été animée, notamment grâce aux activités de Jack Grealish, de Bukayo Saka, Harry Kane et Raheem Sterling, la seconde a été très calme avec une frappe non cadrée lors des 45 dernières minutes. Déjà qualifiées, les deux formations ont semblé gérer après la pause.

Les Croates emmenées par Ivan Perisic et Luka Modric ont finalement validé leur billet pour les huitièmes de finale. Victorieux de l’Ecosse 3-1, les vice-champions du monde obtiennent leur première victoire en cinq matches.

Les Matches :

Rép. Tchèque – Angleterre : 0-1

Sterling, 12ème

Croatie – Ecosse : 3-1

Vlasic (1-0, 17ème)

Mc Gregor (1-1, 42ème)

Modric (2-1, 6éème)

Perisic (3-1, 77ème)

Le classement du Groupe C

1_ Angleterre 7 points

2_ Croatie 4 points (+1, 3/2)

3_ Rép. Tchèque 4 points (+1, 4/3)

4_ Ecosse 1 point

Les chiffres à retenir

République Tchèque - Angleterre

1

Lors de la seconde période entre l'Angleterre et la République Tchèque, il n'y a eu qu'une seule et unique frappe. Thomas Pekhart n'a cependant pas trouvé le cadre sur sa tentative.

2

La sélection anglaise accède aux huitièmes de finale en ayant marqué deux buts en trois matches. Leurs deux buts ont été inscrits par Raheem Sterling.

3

Avec l'Italie (trois matches) et la Suède (deux matches), l'Angleterre est la troisième nation qui a su garder ses cages inviolées.

Croatie - Ecosse

1

En égalisant à la 42ème minute, Callum Mc Gregor a inscrit le premier but de l'Ecosse lors de l'Euro 2020. Toutes les équipes ont donc marqué au moins une fois.

1

C'est la première fois de leur histoire que les Croates s'imposent contre l'Ecosse. L'équipe au damier a dû attendre leur sixième confrontation pour s'imposer.

7

Après avoir cadré une fois lors de son premier match, puis deux fois lors de sa deuxième rencontre, les Croates ont été plus précis avec 7 tirs cadrés.