Euro 2020 / L’Angleterre, un cas si particulier

Victorieux de l’Allemagne lors des huitièmes de finale, la sélection anglaise poursuit son Euro avec un style de jeu particulier peu offensif ni spectaculaire mais très efficace.

A la recherche d’un titre depuis 1966, l’Angleterre se rapproche de réaliser son rêve de soulever un trophée majeur. Contre l’Allemagne, les Trois Lions ont surclassé leurs adversaires, en présentant le même style de jeu qu’au premier tour. Une défense solide, et un réalisme fantastique.

Pickford et Sertling, héros anglais

Deux statistiques définissent au mieux le parcours des hommes de Gareth Southgate depuis le début de l’Euro 2020. Tout d’abord, l’Angleterre est la seule équipe à n’avoir pas encaissé le moindre but lors de la compétition. Jordan Pickford est excellent dans ses cages, comme en témoignent ses deux magnifiques parades contre Werner et Havertz lors de la rencontre contre l’Allemagne.

A l’opposé du terrain, Sterling est l’autre réussite du système mis en place par Southgate. Il a inscrit trois des quatre buts anglais lors de l’Euro 2020. Contre l’Allemagne après une première frappe dangereuse sortie par Neuer, Raheem Sterling s’est trouvé à la conclusion d’une action qu’il a lui-même amorcée pour ouvrir le score à la 75ème minute. A défaut de produire du beau jeu, les Britanniques sont incroyablement efficaces. Et c’est là l’autre statistique qui caractérise le parcours anglais : quatre buts en quatre matches, soit la pire attaque des équipes présentes en quarts de finale.

Un catenaccio version britannique ?

Mais cela va plus loin qu’une attaque qui marque peu. En quatre matches joués, l’Angleterre a frappé 27 fois aux buts. Des huit nations encore en compétition, c’est tout simplement celle qui se crée le moins d’occasions par matches. A titre de comparaison, en 120 minutes face à l’Autriche l’Italie a frappé autant de fois sur la cage adverse que le groupe de Southgate en l’espace de quatre rencontres.

Faut-il pour autant considérer que les Anglais refusent le jeu et développent une version moderne du Catenaccio ? Non parce que lors des ses rencontres les Anglais ont la possession du ballon avec 56% en moyenne lors du premier tour (53% lors de la première période contre l'Allemagne, 47% au total).

Ensuite, les compositions du sélectionneur laissent la part belle à l’attaque avec Kane et Sterling qui sont inamovibles, et qui sont accompagnés par un ou deux éléments offensifs : Saka contre l’Allemagne, Saka et Grealish face aux Tchèques, Foden et Mount lors des deux premiers matches. Il s’agirait en fait du style Southgate de privilégier la prudence dans le jeu malgré l’immense potentiel offensif dont il dispose. Pour le moment cela fonctionne bien pour l’Angleterre.