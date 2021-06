Euro 2020/ Le Danemark, du drame au miracle

Le championnat d’Europe a commencé de la pire des façons pour le Danemark avec le malaise de Christian Eriksen. Mais les Scandinaves ont su relever la tête et obtenir une qualification miraculeuse.

Malheureusement l’image de ce premier tour est le malaise cardiaque dont a été victime Christian Eriksen. Malgré le choc pour ses partenaires, la sélection de Kasper Hjulmand a su relever la tête. Retour sur un parcours pas encore terminé mais déjà mémorable pour les « Danish Dynamites »

La perte de sa star et deux défaites

Il était difficile pour les Danois d’entamer la compétition d’une façon plus compliquée. Son joueur vedette, Christian Eriksen a été victime d’un malaise en plein match. Sur le moment, les images ont fait craindre le pire pour le milieu de terrain. Fort heureusement, l’ancien Spurs a bien récupéré à l’hôpital.

Sur le terrain, les choses ont également été compliquées pour le Danemark. Suite à l’interruption du match contre la Finlande à cause de la perte de la connaissance d’Eriksen, la rencontre a repris. Et les Danois se sont inclinés 1-0 sur la seule frappe qu’ils ont concédée au cours des 90 minutes.

Pour sa seconde rencontre contre la Belgique, la première période est à sens unique pour les hommes de Kasper Hjulmand. Mais les entrées en jeu de Kévin de Bruyne et d’Eden Hazard permettent aux Belges d’inverser la tendance et de prendre les trois points (1-2).

Sublime victoire contre les Russes et qualification inespérée

Selon Opta, aucune équipe dans l’histoire de l’Euro n’était parvenue à passer le premier tour en perdant ses deux premiers matches. Opposés aux Russes qui n’avaient besoin que d’un point, les partenaires de Martin Braithwaite ont fait déjouer les statistiques. Grâce notamment à deux superbes coups de canon. Le premier de Mikkel Damsgaard en première période sur la première frappe danoise cadrée.

Au retour des vestiaires, la maladresse de la défense russe a permis à Poulsen de doubler la mise. Si le pénalty accordé par Clément Turpin a permis les Russes de revenir dans le match, un second coup de canon d’Andreas Christensen a redonné deux buts d’avance au Danois.

Le score a été définitivement scellé à 10 minutes de la fin suite au but de Maehle (1-4). Avec trois points, et une différence de buts de +1, les Danois obtiennent la deuxième place du groupe. Et contre toute attente ils joueront leur huitième de finale contre le Pays de Galles samedi 26 juin à Amsterdam. Attention, ils ne sont plus à un miracle près.

La statistique à retenir

4 sur 7

La défense danoise a concédé sept tirs cadrés depuis le début de l’Euro. Quatre de ses tentatives ont fini au fond des filets de Kasper Schmeichel.