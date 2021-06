Euro 2020/ Le réveil fracassant de l’Espagne, la Suède a tremblé

L’Espagne a réalisé son meilleur match pour assurer sa place en huitièmes de finale. De son côté la Suède l'emporte in extremis contre la Pologne (3-2)

Le point sur le Groupe E

En difficulté lors des premiers matches, les Espagnols n’ont pas fait dans le détail contre la Slovaquie qu’ils ont balayé 5-0 malgré un nouveau pénalty arrêté. Aymeric Laporte a inscrit un but, mais l’homme du match a été le Parisien Pablo Sarabia dans tous les bons coups. Il y a aussi eu un festival de buts entre la Suède et la Pologne. Après avoir mené 2-0, les Scandinaves ont été rejoints au score suite à deux buts de Robert Lewandowski. Mais en toute fin de match, Claesson a donné la victoire à son équipe.

Les Matches :

Slovaquie - Espagne : 0-5

Dubravka (csc 30ème )

Laporte (45+3)

Sarabia (56ème)

Torres ( 67ème)

Kucka (csc,71ème)

Suède - Pologne : 3-2

Forsberg (2ème et 59ème)

Lewandowski (61ème et 84ème)

Claesson (90+4)

Le classement du Groupe E

1_ Suède 7 points

2_ Espagne 5 points

3_ Slovaquie 3 points

4_ Pologne 1 point

Les Chiffres à retenir

5

Si la rencontre entre le Portugal et l'Allemagne a été jusqu'à présent la plus prolifique de l'Euro, l'écart de cinq buts entre l'Espagne et la Slovaquie est le plus important de l'Euro pour le moment.

2

L'Espagne est la deuxième équipe qui bénéficie de deux csc lors d'un même match.

3

Avec leurs doublés respectifs, Emil Forsberg et Robert Lewandowski deviennent les co-meilleurs buteurs de la compétition avec trois buts. Eliminé, le Polonais ne pourra pas améliorer ses statistiques.

10

Avec quatre buts marqués et six encaissés, la Pologne est la sélection où il y a le plus de buts au cours de ses matches aux côtés des Pays-Bas et de la Macédoine du Nord.