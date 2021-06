Euro 2020 : Le spectaculaire renouveau italien

La Squadra Azzura a fait forte impression lors de ses deux premiers matches. Grâce un collectif très bien organisé, l’Italie est en mesure de faire forte impression lors de cet Euro.

Tactiquement, l’Italie a offert un véritable récital contre la Suisse. Dominatrice grâce à son pressing haut et un milieu de terrain plein de ressources, la formation transalpine présente un bilan statistique remarquable avec six points, six buts marqués et des cages inviolées. Avec la France et les Pays-Bas, il s’agit sans nul doute de l’équipe la plus impressionnante du début de l’Euro.

Une moyenne d’âge à 28 ans au coup d’envoi

Absente de la dernière coupe du monde, l’Italie de Mancini a fait sa révolution. Avec les départs à la retraite de certains cadres, la sélection a su s’appuyer sur des joueurs plus jeunes mais plein de talents. Au coup d’envoi du match, la moyenne d’âge du onze aligné par Mancini était de 28,1 ans. Avec seulement quatre joueurs de trente ans ou plus (Bonucci 34 ans, Chiellini, 36 ans, et Immobile, 31 ans et Insigne, 30 ans)

Le milieu de terrain de l’équipe, si impérial contre la Suisse, était composé de trois joueurs de 23 ans (Locatelli), 29 ans (Jorghino) et 24 ans (Barella). Une vraie cure de jeunesse qui permet à l’Italie de rêver à un beau parcours d’autant plus que Verratti est sur le retour. Sans oublier qu'en seconde période, Chiesa (23 ans), Pessina (24 ans) et Cristante (26 ans) sont rentrés en jeu.





Une série de 29 matches sans défaites

Mais ce n’est pas l’Euro qui a sublimé les Italiens. Cela fait à présent 29 rencontres que le groupe est invaincu. Le 10 septembre 2018, les hommes de Mancini s'inclinaient 1-0 au Portugal dans le cadre de la Ligue des Nations. Depuis, ils ont concédé le nul à 5 reprises pour 24 succès.

La récente période est encore plus impressionnante. Les Italiens restent sur 10 succès consécutifs avec 31 buts inscrits sans en prendre un seul. La tendance s’est confirmée lors des deux premiers matches de l’Euro. Le Pays de Galles, prochain adversaire de la Squadra Azzura, est prévenu.