Euro 2020 / Les Bleus, du positif malgré l'élimination

Les Bleus ne seront pas parvenus à conquérir l’Europe après avoir été sacrés champions du monde. Deux semaines après l’élimination face à la Suisse, revenons sur le bilan de l’équipe de France.

Malgré une première place acquise dans le groupe de la mort, l’équipe de France n’a pas réussi à aller loin dans la compétition. Eliminée dès les huitièmes de finale malgré un avantage de deux buts à l’approche des dix dernières minutes, les hommes de Didier Deschamps ont déçu. Si plusieurs facteurs expliquent cette contre-performance, le parcours des Bleus a aussi apporté du positif.

La défense a failli

Après le premier match contre l’Allemagne, la défense française ressortait renforcée suite à une performance de haut niveau. Mais lors des trois rencontres suivantes, les Bleus n’ont jamais pu conserver leurs cages inviolées. Pire, à chacune des rencontres, les Bleus ont concédé l’ouverture du score.

Cette défaillance contre la Suisse s’explique en partie par le schéma choisi par le sélectionneur. Mais face à la Hongrie, puis contre le Portugal, les erreurs individuelles de Benjamin Pavard, d’Hugo Lloris et de Jules Koundé ont été payées comptant.

Trop de blessures, un banc pas assez productif

Cette analyse serait tout autre si en fin de match contre la Suisse, la frappe de Coman sur un centre de Sissoko avait fini au fond des filets au lieu d’être repoussée par la barre transversale. Mais les différents changements effectués par Didier Deschamps n’ont pas su influencer sur le cours du match.

Le constat se veut même plus terrible si l’on regarde plus attentivement les rotations ou les solutions venues du banc. Ces choix ont par ailleurs principalement été faits à cause du trop grand nombre de blessures. L’absence de Lucas Hernandez a été compensée par Lucas Digne lui-même blessé à son tour. Ousmane Dembélé s’est blessé lors de la rencontre contre la Hongrie, tout comme Kingsley Coman lors du huitième de finale face à la Nati. Si l’on exclut ces deux derniers joueurs, il est difficile de trouver un réel apport du banc de touche lors des quatre rencontres des Bleus.

Kylian Mbappé a manqué de précision

Ses chiffres ne parlent pas en sa faveur. Il repart de l’Euro avec aucun but, mais avec une passe décisive. Malchanceux contre l’Allemagne avec un but refusé, mais à l’origine du but contre la Hongrie, provocant le pénalty sur l’égalisation contre le Portugal, passeur décisif sur l’égalisation de Benzema face à la Suisse, et également à l’origine du second but de Benzema contre la Nati. Au final, les prestations de Kylian Mbappé ont été plus que correctes.

Mais c’est au niveau de la finition que le constat est frappant. Il a tenté sa chance 14 fois. Soit plus que Lukaku, Seferovic, Lewandowski, Depay, Havertz ou Yarmolenko qui eux ont marqué au moins deux buts.

Plusieurs éléments positifs pour la suite

Mais le parcours des Bleus a aussi montré plusieurs éléments positifs. En premier lieu l’apport de Karim Benzema. Auteur de quatre réalisations, le numéro 19 tricolore a enfin trouvé sa place au sein de l’attaque de l’équipe de France. De quoi espérer de grandes choses pour la suite.

A part sa rencontre contre la Hongrie, l’Euro de Paul Pogba a également été satisfaisant. Pour son entente avec N’Golo Kanté dans un premier temps, mais aussi pour sa qualité de passe. Son jeu long a émerveillé bon nombre d’observateurs, et sa frappe contre la Suisse est l’un des plus beaux buts de la compétition.

Enfin, même si ce n’est pas le secteur qui a le plus brillé, la défense a donné un énorme signe de satisfaction contre l’Allemagne. Quand les quatre titulaires sont présents et pas gênés par des blessures, force est de constater que l’arrière garde des Champions du monde est l’une des meilleurs au monde.