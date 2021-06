Euro 2020 / Les chiffres du premier tour

Alors que 36 matches ont été joués et que le premier tour est terminé, revenons sur les faits marquants de la phase de groupe avant le début des huitièmes de finale.

Le spectacle a été au rendez-vous lors du premier tour de l’Euro 2020. Le niveau de jeu des équipes n’a pas été trop impacté par une saison longue et marquée par la Covid-19. Les favoris ont répondu présent, et avant le début des huitièmes de finale, nous proposons un retour en chiffres sur la phase de groupe de la compétition (Source UEFA.com) :

Les Buts et l'attaque

94

C’est le nombre de buts inscrits durant la compétition jusqu’à présent. En moyenne, il y a eu 2,62 buts par match. La rencontre la plus prolifique a été Portugal - Allemagne avec six buts au total (victoire allemande 2-4)

2

C’est le nombre de 0-0. Angleterre – Ecosse et Espagne – Suède sont les seules rencontres à s’être conclues sans but.

5

Ronaldo est le meilleur buteur de l’Euro 2020 au terme du premier tour avec cinq buts. Dans l’histoire de la compétition, une telle performance n’a été réalisée qu’une fois. Michel Platini avait lui aussi trouvé le chemin des filets cinq fois lors du premier tour de l’Euro 1984.

7

Si Ronaldo est le meilleur buteur de la compétition pour le moment, il faut noter qu’il y a déjà eu sept CSC. Il s’agit d’un record dans l’histoire de la compétition.

3

Le Suisse Stefen Zuber et le Danois Pierre-Emile Hojberg sont les meilleurs passeurs de l’Euro 2020 avec trois passes décisives chacun.

40

Sur les 94 buts marqués dans la compétition, 40 l’ont été entre la 45ème et la 75ème minute. A noter que 22 buts ont été inscrits dans le premier quart d’heure de la seconde période.

8

Les Bataves sont la meilleure attaque de l’Euro avec 8 buts. Une habitude pour les Néerlandais qui restent sur 10 matches consécutifs avec au moins deux buts marqués.

2

Avec seulement deux buts marqués, l’Angleterre est la nation qualifiée pour les huitièmes avec la plus faible attaque. Les Three Lions n’ont cadré que cinq de leurs 22 frappes depuis le début de l’Euro.

12

Robert Lewandowski est le joueur qui a le plus tenté (12 tirs) devant Ronaldo (11) Depay (11), Schick , Morata, Embolo, Wijnaldum, Immobile, et Braithwaite (10).

Gardiens et Défense

2

L'Italie et l'Angleterre ont réalisé la performance de ne pas encaisser de buts lors de cette compétition. Coïncidence ou non, ce sont deux des équipes qui ont joué tous leurs matches à domicile.

4 sur 7

La défense allemande a montré des signes de fébrilité. Ils ont concédé sept frappes cadrées et quatre d’entre elles ont fini au fond des filets. Le cinquième but qu’ils ont encaissé est l’œuvre de Mats Hummels sur un but contre son camp.

29

Le Néerlandais Stefan De Vrij est le joueur qui a récupéré le plus de ballons lors de la compétition. Il devance deux défenseurs ukrainiens, Mykola Matviienko (27) et Oleksandr Karavaev (26).

18

Le gardien turc Ugurcan Cakir est le portier qui a réalisé le plus d’arrêts avec 18 parades. Cependant, la Turquie est la défense la plus faible de ce premier tour avec huit buts encaissés, à égalité avec la Macédoine du Nord.

2

Il n’y a eu que deux équipes qui ont perdu tous leurs matches. Sans surprise, il s’agit des deux plus mauvaises défenses : la Turquie et la Macédoine du Nord.

Performances collectives

3

Il n’y a eu que trois équipes qui ont gagné tous leurs matches : l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas.

7

En plus de ces trois nations, quatre autres équipes sont pour le moment invaincues : l’Angleterre, la Suède, l’Espagne et la France.

89%

L’Allemagne, la Belgique et la France sont les équipes qui affichent le meilleur taux de précision dans leurs passes avec 89% (89%,7 pour la Mannschaft).

68,7%

Avec un taux moyen de 68,7%, l’Espagne est l’équipe avec les meilleurs chiffres de possession de balle lors de ce premier tour.

Les Fautes

2

Il n’y a eu que deux expulsions lors des 34 premiers matches de l’Euro. Le Polonais Grzegroz Krychowiak a reçu le premier carton rouge de la compétition, alors que le Gallois Ethan Ampadu a écopé du second.

48

Avec 48 fautes commises, la Turquie est la nation qui a été le plus sanctionnée juste devant la Pologne (46), la Suède (40), la Russie (38), la Hongrie (37) et la France (37). Seuls les tricolores et les Scandinaves sont encore en lice.

26

A contrario, les Gallois (26), l’Ukraine (27) et les Croates (27) sont les nations qui commettent le moins de fautes.

10

Le Slovaque Kucka est le joueur qui a commis le plus de fautes lors du premier tour. Il devance le Hongrois Fiola (9), le Russe Dzyuba et le N’Golo Kanté (8).

4

Soit le nombre de pénaltys arrêtés lors du début de la compétition. Dimitrievski (Macédoinedu Nord), Hradecky (Finlande) Dubravka (Slovaquie) et Bushcham (Ukraine) ont été les gardiens qui ont su briller dans cet exercice.