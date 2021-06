Euro 2020 / Les compositions de Turquie - Italie

Ce sera la 2e confrontation entre la Turquie et l’Italie en compétition majeure (Coupe du monde + Euro) après le 11 juin 2000 à l’Euro, une rencontre remportée 2-1 par les Transalpins grâce à des buts d’Antonio Conte et de Filippo Inzaghi (sur penalty). Okan Buruk a marqué lui le tout premier but des Turcs dans un Championnat d’Europe.