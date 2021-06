EURO 2020/ Les Pays-Bas en toute logique, l’Autriche solide

Avec trois succès en trois matches les Néerlandais ont survolé leur groupe. Lors d’une rencontre décisive, l’Autriche de David Alaba est parvenue à prendre la deuxième place du groupe.

Le Point sur le Groupe C

Contre la Macédoine, les Pays-Bas ont confirmé le niveau qu’ils ont affiché lors des rencontres précédentes. Habitués à inscrire plus de deux buts par rencontres, les Bataves ont récidivé contre la Macédoine, grâce à Memphis Depay auteur du premier but et passeur sur le premier but de Georginio Wijnaldum (3-0).

Dans le match décisif pour la deuxième place, les Autrichiens, dominateurs tout au long de la rencontre, ont marqué l’unique but de la rencontre sur un corner de David Alaba repris par Christoph Baumgartner (1-0). Ils retrouveront l'Italie en huitième de finale. L’Ukraine est troisième et devra attendre les autres résultats pour voir s’ils accèdent aux huitièmes de finale.

Les Matches

Macédoine du Nord - Pays-Bas : 0-3

Ukraine – Autriche : 0-1

Le Classement du Groupe C

1_ Pays-Bas : 9 points

2_Autriche : 6 points

3_Ukraine : 3 points

4_Macédoine du Nord : 0 point

Les chiffres à retenir

Macédoine du Nord – Pays-Bas

8

En inscrivant trois buts contre la Macédoine du Nord, les Pays-Bas deviennent provisoirement la meilleure attaque de la compétition.

9 sur 10

En ouvrant le score, Memphis Depay a inscrit son neuvième but en dix apparitions avec le maillot Oranje. Il est aussi à l'origine des deux buts de Georginio Wijnaldum.

3

Après un but lors de la rencontre contre l’Ukraine, Wijnaldum a inscrit un doublé ce qui lui permet de rejoindre temporairement Cristiano Ronaldo et Patrick Schick en tête du classement des meilleurs buteurs de l’Euro.

Ukraine - Autriche

19

Signe de la domination autrichienne contre l’Ukraine, les partenaires de David Alaba ont réalisé 19 tirs lors de la rencontre (quatre cadrés) contre cinq pour leurs adversaires (un cadré). Le réveil ukrainien après la pause (quatre frappes) a été trop tardif.

2

Déjà auteur d’une passe décisive contre la Macédoine du Nord pour Michael Gregoritsch, David Alaba a délivré sa deuxième offrande de la compétition. Cette fois sur corner, pour Baumgartner.

0

Les Ukrainiens avaient réussi à marquer au moins une fois lors de leurs deux premiers matches de l’Euro. Muets contre les Autrichiens, ils mettent fin à une série de huit rencontres où Andriy Yarmolenko et ses partenaires étaient parvenus à marquer au moins une fois