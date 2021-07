Euro 2020 / Les quatre demi-finalistes ont joué le 1er tour à domicile

EURO 2020 - On connaît le plateau du dernier carré du Championnat d'Europe (Italie, Espagne, Angleterre et Danemark). Celui-ci a quelque chose en commun : il a joué son 1er tour chez lui.

Plateau des demi-finales : les quatre nations ont joué le 1er tour à domicile

Gérer le physique et privilégier la récupération. C'était finalement le paramètre plus important dans cet Euro 2020, plus encore que l'aspect purement sportif.

Les aspects tactiques et techniques sont en effet passés au second plan dans cet Euro, également impacté par les blessures. Voir les corps lâcher : c'était attendu et c'est arrivé.

Le plateau du dernier carré - Italie, Espagne, Angleterre et Danemark - partage une chose en commun, qui est simplement factuel : il a joué son premier tour à domicile. L'Italie a joué à Rome (Olimpico), l'Espagne à Séville (Cartuja), l'Angleterre à Londres (Wembley) et le Danemark à Copenhague (Parken).

L'Angleterre a le moins voyagé

A ce petit jeu, l'Angleterre a été la grande gagnante : elle a aussi joué son 8e de finale dans son antre de Wembley qu'elle retrouvera en demi-finale mercredi prochain, voire en finale le 11 juillet.

Son seul voyage européen a été d'aller à Rome pour disputer et gagner son quart de finale contre l'Ukraine (0-4). Un voyage qui a d'ailleurs fait du bien au groupe, dans le besoin de voir un peu de pays, selon Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions.

Les autres équipes ont un peu plus voyagé : l'Espagne a joué son 8e à Copenhague, avant d'aller son quart à Saint-Pétersbourg. L'Italie a fait moins de chemin : elle a joué son 8e à Londres, avant d'aller à Munich pour les quarts. Le Danemark a lui fait voyage à l'Est : Budapest, puis Bakou.

"Un avantage, rien que pour la récupération"

"C'est un avantage, rien que pour la récupération. Tu ne voyages pas, tu as tes marques, tu connais le stade. Forcément, je pense que c'est un avantage, pour ces demi-finalistes", a analysé notre consultant Ludovic Giuly dans Téléfoot, dimanche 4 juillet.

"Mais c'est comme ça, c'est un nouvel Euro, il fallait s'adapter. Il y avait la chaleur, les déplacements. Mais, oui, je pense que c'est vraiment un avantage."

