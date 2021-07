Euro 2020 / L’Espagne entre regrets et satisfactions

La Roja peut nourrir d’énormes regrets sur son match où elle n’a pas su profiter de sa domination pour gagner. Mais l’Espagne a également montré pourquoi il fallait compter sur elle dans le futur.

Le résultat peut sembler injuste pour les supporters espagnols qui ont vu leur équipe dominer l’Italie pendant l’intégralité de la rencontre. Les hommes de Luis Enrique quittent l’Euro la tête haute, avec certains joueurs qui ont impressionné durant la compétition. Mais comme à l’image de la demi-finale, tout n’a pas été parfait du côté ibérique.

Pedri, Dani Olmo, talents pour le long terme

Contre l’Italie, ils ont sans doute été les deux joueurs ibériques les plus en vue. Ils ont mis beaucoup de rythme et ils ont été à l’origine des principales actions dangereuses de la Roja. A respectivement 18 et 23 ans, Pedri et Dani Olmo ont visiblement un avenir tout tracé en sélection espagnole.

Le premier est le joueur qui a le plus couru durant la compétition avec 76,1 kilomètres, soit une moyenne de 12,7 par match. Technique, adroit, précis, il n’a perdu qu’un ballon au cours de toute la rencontre. Luis Enrique s'est même montré très élogieux à son égard au coup de sifflet final « Ce que réalise Pedri, comment interpréter le jeu, comment occuper les espaces, la qualité qu’il a, la personnalité qu’il a pour jouer ce genre de rencontres, je ne l’ai pas vu auparavant, pas même dans les pieds de Don Andres Iniesta ». Un bel hommage pour l’un des meilleurs joueurs espagnols du tournoi.

Quant au second, ses trois passes décisives parlent pour lui. S’il a manqué de précision dans la finition, Dani Olmo a démontré tout son potentiel en soutien d’un attaquant. L’ancien pensionnaire de la Masia est aussi une valeur sure pour le futur de l’Espagne.

Interrogations tactiques

Mais si la route de l’Espagne s’arrête en demi-finale, c’est que la Roja a aussi montré ses limites. Malgré 65% de possession à quasiment chaque match, les hommes de Luis Enrique ont pourtant disputé trois prolongations en autant de rencontres à élimination directe. Sans oublier les deux matches nuls en phase de poule. Clairement, le principal défaut est offensif. Cela peut paraître paradoxal à dire au sujet d’une équipe qui marque deux fois cinq buts dans un tournoi. Et bizarrement, malgré ces difficultés, Luis Enrique a choisi d’évoluer sans vrai numéro 9 contre l’Italie. Et comme un rappel, le but espagnol est l’œuvre de Morata qui a débuté sur le banc. Comme une évidence du besoin d’un vrai buteur dans cette équipe.

Une défense exposée

Mais si l’Espagne ne marque pas rapidement, son jeu de possession peut très vite devenir stérile et s’épuiser. Pire, l’équipe peut alors s’exposer aux contres. Scénario qui s’est répété dans la majorité de ses rencontres de l’Euro. Et c’est un autre problème de l’Espagne. Sa défense est loin d’être imperméable comme en témoignent les six buts pris en six matches de compétition. Tactiquement, Luis Enrique a sans doute cru que son potentiel offensif pouvait compenser les lacunes défensives, mais cela n’a pas été le cas. Si Aymeric Laporte et Pau Torres ont convaincu, les latéraux laissent plusieurs interrogations en suspens. Tout comme Unai Simon, parfois excellent, mais parfois hésitant. Ses sorties contre l’Italie n’ont pas été rassurantes, tout comme sa prestation contre la Croatie. En clair, l’Espagne sait dominer, mais ses lacunes défensives et dans la finition expliquent pourquoi son parcours prend fin en demi-finale.