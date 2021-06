Euro 2020 / L'Italie de Verratti et Galles qualifiés, la Suisse 3e

EURO 2020 - Le groupe A rendu son verdict : L'Italie a terminé avec un troisième succès face au pays de Galles (1-0).

Les matches

Italie - pays de Galles : 1-0

Suisse - Turquie : 3-1

Le classement du groupe A

Italie : 9 points Pays de Galles : 4 (+1) Suisse : 4 (-1) Turquie : 0

Les chiffres à retenir

Italie - pays de Galles

9 / 7 / 0 - L'Italie a terminé son 1er tour avec 3 succès, 7 buts marqués et 0 encaissé.

90 - Pour son retour à la compétition, Marco Verratti a joué 90 minutes.

3 - Matteo Pessina a marqué son troisième but avec la Squadra Azzura.

2 - C'est la deuxième fois en deux participations à l'Euro que le pays de Galles se qualifie en huitièmes de finale.

Suisse - Turquie

3 - Steven Zuber est devenu le troisième joueur depuis 1980 a délivrer trois passes décisives dans un seul match. Il a rejoint Rui Costa (2000, contre l'Angleterre) et Michael Laudrup (1984, contre la Yougoslavie).

0 / 1 - Trois matches, trois défaites pour la Turquie qui a été la première nation à être éliminée de l'Euro 2020.

1 - La Turquie a finalement marqué son premier but dans la compétition. Il a fallu attendre la 62e minute du dernier matche de poules et le but d'İrfan Can Kahveci.