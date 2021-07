Euro 2020 / L’Italie sait aussi très bien défendre

Première qualifiée pour la finale de l’Euro, la Squadra Azzura a été bousculée par l’Espagne pendant toute la rencontre. Mais les Italiens ont rappelé qu’ils possédaient une excellente défense.

L’Italie a été brillante et séduisante tout au long du tournoi. Mais contre l’Espagne, les hommes de Mancini ont souffert comme jamais depuis le début de l’Euro. En plus de leur but, ils doivent leur qualification en finale à un système défensif qui a beaucoup subi, mais qui n’a pas cédé.

Donnarumma, gardien du temple

Si Federico Chiesa a été désigné homme du match, Roberto Mancini peut également remercier Gianluigi Donnarumma. Celui qui a gardé les cages du Milan AC cette saison a effectué l’un de ses meilleurs matches de l’Euro. Plus sollicité que précédemment, il a répondu présent.

Il s’est certes incliné pour la première fois de la compétition sur un but construit dans le jeu. Mais ses parades face à Dani Olmo notamment ont permis à la sélection italienne de rester dans le match. Incontestablement, il a été la clé d’un système défensif mis à mal pendant 120 minutes mais qui a su résister face aux vagues d’assaut répétées de la Roja.

Bonucci – Chiellini, les anciens ont fait plus que résister

L’Italie a été si séduisante offensivement depuis le début de l’Euro qu’il est facile d’oublier que Roberto Mancini a bâti son équipe sur une solidité défensive. La série actuelle de 33 matches sans défaite le prouve. Sans oublier ces onze rencontres consécutives sans prendre le moindre but avant le huitième de finale contre l’Autriche.

Bonucci (34 ans) et Chiellini (36 ans) sont les symboles d’une Italie défensive qui plie mais qui ne rompt pas. L’Espagne en 120 minutes a cadré 4 tirs. C’est plus que l’Autriche sur le même laps de temps (3) et que la Belgique en 90 minutes (3). En clair, se procurer une occasion franche contre l’Italie révèle de l’exploit. Mardi soir il a été réalisé par Alvaro Morata au terme d’une action sublime cumulant à la perfection vitesse et technique. Autrement, les Espagnols ont constamment été gênés au moment de réaliser le dernier geste. La faute au système défensif italien insolent d’efficacité et de rigueur.