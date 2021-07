Euro 2020 / L'Italie sur le toit de l'Europe !

EURO 2020 - L'Italie a remporté la compétition, dimanche 11 juillet, à Wembley, après avoir remporté la séance de tirs au but face à l'Angleterre (1-1, 3-2 tab).

Italie - Angleterre : 1-1

2e : 0-1 (Shaw)

67e : 1-1 (Bonucci)

Arbitre : Björn Kuipers

Stade : Wembley, Londres

Ce qu'il faut retenir du match

L'Italie a remporté l'Euro 2020 aux tirs au but après avoir accroché l'Angleterre (1-1). Les Italiens avaient ouvert la compétition à Rome le 11 juin et sont repartis avec le trophée le 11 juillet.

Luke Shaw avait ouvert le score à la 2e minute, mais les Anglais ont concédé l'égalisation à la 67e minute sur un but de Leonardo Bonucci.

Leonardo Bonucci, buteur, et qui a marqué son tir au but, a été nommé joueur de la finale.

Gianluigi Donnarumma a stoppé le penalty de Bukayo Saka et donné la victoire à sa nation. Le portier a été élu meilleur joueur de la compétition.

Entrés à la 119e minute, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont manqué leur penalty.

Les chiffres à retenir

2 - L'Italie a remporté son deuxième succès au Championnat d'Europe. Le premier remontait à 1968. La Squadra restait sur deux défaites face à la France (2000) et l'Espagne (2012).

53 - Il s'est passé 53 ans entre les deux succès de l'Italie à l'Euro. C'est le plus gros gap entre deux succès dans une compétition.

34 - La série d'invincibilité de l'Italie est maintenant de 34 rencontres. Plus qu'un match pour égaler l'Espagne, détentrice du record.

5 - Gianluigi Donnarumma a remporté les 5 séances de tirs au but disputés en club et en sélection nationale.

13 - L'Italie n'avait jamais autant marqué dans une phase finale de compétition internationale (Coupe du monde, Euro). Les 13 buts sont une nouvelle marque de référence.

34,71 - Leonardo Bonucci est devenu le plus vieux buteur en finale d'un Euro à 34 ans et 71 jours.

1'57" - Luke Shaw a marqué le but le plus rapide en finale d'un Euro après son but à la 1ère minute et 57e seconde