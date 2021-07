Euro 2020 / Lorenzo Insigne, le principal danger

Lorenzo Insigne est l’un des meilleurs attaquants de l’Euro. Sur son côté gauche, le joueur de Naples confirme sa très belle saison en Serie A. Contre l’Espagne, il tentera de briller à nouveau.

Insigne est probablement l’élément offensif italien le plus en vue depuis le début de l’Euro. Le numéro 10 a déjà inscrit deux buts, mais plus que ses réalisations, ce sont ses accélérations, ses dribbles et sa manière de percuter qui ont impressionné. Attendu avant la demi-finale, le joueur de Naples reste néanmoins détendu.

« C’est comme jouer au foot à la maison avec des copains »

Interrogé en conférence de presse samedi au lendemain de la victoire contre la Belgique, Lorenzo Insigne s’est montré heureux de la qualification. Mais il a surtout souligné l’état d’esprit du groupe et le sentiment qui l’anime « Je prends beaucoup de plaisir, je n’ai jamais joué avec un aussi grand sourire, c’est comme jouer à la maison avec des copains. L’entraineur mérite du crédit pour ça, il nous permet de produire notre meilleur football. »

Buteur et grand acteur de la rencontre contre les Diables Rouges, l’attaquant affiche le même niveau de performances que lors de sa saison avec Naples où il a inscrit 19 buts pour huit passes décisives.

Débloquer le côté droit espagnol

Sur son flanc gauche, Insigne a déstabilisé bon nombre de défenses. En quatre matches, il a inscrit deux buts similaires, avec une frappe de l’intérieur du pied droit qui va se loger sur le côté gauche du gardien. Très remuant et percutant, il représente un réel danger pour la défense espagnole, qui jusqu’à présent n’a pas encore rencontré un tel dribbleur lors de ses rencontres précédentes.

Néanmoins la tâche ne sera pas simple pour le Napolitain. Depuis le début de l’Euro, les hommes de Luis Enrique ont encaissé cinq buts. Un csc, et trois venus… du côté gauche de la défense ibérique. Seuls les Croates ont su mettre en défaut le flanc droit de l’Espagne. C’est donc un défi de taille pour Lorenzo Insigne, mais le numéro 10 italien a démontré que peu de choses étaient capables de l’arrêter depuis le début de l’Euro.