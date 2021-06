Euro 2020 / Paul Pogba, dans tous les bons coups

Après un récital contre l’Allemagne, Paul Pogba a de nouveau étalé toute sa classe contre le Portugal. Le milieu de terrain des Bleus s’est montré à son aise, spécialement dans le jeu long.

Son association avec N’Golo Kanté n’en finit plus de faire rêver. Si les deux hommes ont tout de même trouvé à qui parler avec Renato Sanches et Danilo lors de la première période, au retour des vestiaires, la « Pioche » a été grandiose.

Une passe décisive formidable

Si l’équipe de France a tenu le coup en première période malgré la domination portugaise, c’est aussi parce Paul Pogba, aux côtés d’Antoine Griezmann, Corentin Tolisso et N’Golo Kanté, n’ont pas ménagé leurs efforts au milieu de terrain. Face à un Renato Sanches en grande forme, le numéro 6 des Bleus a su apporter du répondant, limitant l’impact du Lillois.

Mais offensivement, Pogba a aussi été incroyable. Sur la faute qui entraîne le pénalty transformé par Benzema, c’est lui qui lance Kylian Mbappé. Au retour des vestiaires, dans le même style, c’est aussi Paul Pogba qui lance magnifiquement en profondeur Karim Benzema qui vient inscrire un doublé.

Son jeu long avait déjà impressionné contre l’Allemagne

Son match contre la Hongrie avait été un peu en deçà de ses performances habituelles, mais face à la Mannschaft, Paul Pogba avait été logiquement désigné homme du match. Et tout comme contre le Portugal, les statistiques ne rendent pas hommage à son impact sur le jeu.

Sur l’unique but de la rencontre, il délivre une passe presque impossible pour Lucas Hernandez. Non crédité d’une passe décisive, il avait pourtant fait l’essentiel du travail sur cette action. Le jeu long de Paul Pogba dans le dos des défenses adverses est directement responsable de trois des quatre buts français lors de ce premier tour. Avec la vitesse de Kylian Mbappé, d’Antoine Griezmann et de Karim Benzema, nul doute que la vision de jeu du mancunien et sa qualité de passe seront des armes redoutables pour l’équipe de France contre la Suisse lundi.