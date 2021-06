Euro 2020 / Paul Pogba en ressort grandi

Le milieu de terrain de l’équipe de France a été l’une des satisfactions des Bleus lors du parcours des Champions du monde. Son influence sur le jeu semble s’être accrue.

Il a été désigné homme du match contre l’Allemagne, et cela aurait pu être le cas contre la Suisse si l’issue de la rencontre avait été différente. Paul Pogba a brillé lors de l’Euro 2020, même s’il n’a pas pu empêcher l’élimination des Bleus.

Expert du jeu long

Débarrassé de pépins physiques qui l’ont gêné entre novembre 2020 et mars 2021, Paul Pogba a pu donner le meilleur de lui lors de ce Championnat d’Europe. Le numéro 6 tricolore a été impressionnant contre l’Allemagne, le Portugal et la Suisse. Et particulièrement dans le jeu long. Lors de ses trois rencontres, ses ballons en profondeur ont été un poison pour les défenses adverses.

Contre le Portugal, il est passeur décisif pour le deuxième but français, mais c’est aussi lui qui lance Mbappé lorsque ce dernier provoque le pénalty que transforme Benzema. Sans oublier ce renversement magique de l’extérieur du pied droit en direction de Lucas Hernandez sur le but contre la Mannschaft.

Un milieu de terrain complet

Certes sa première mi-temps contre la Suisse est à oublier, comme celle de ses partenaires. Certes, sa rencontre contre la Hongrie a été moyenne. Mais dans l’ensemble, sa compétition a été très bonne. Lors du réveil contre la Suisse, il abat un travail remarquable face à Shaqiri et Xhaka pour enrayer les transmissions de balle helvètes. Et il inscrit l'un des plus beaux buts du tournoi. Offensivement comme défensivement, Paul Pogba a encore mûri et montre que son influence dans le jeu peut faire basculer une rencontre. Malheureusement cela n’a pas suffi aux Bleus pour poursuivre l’aventure.

Le jouer de Manchester United s’est d’ailleurs exprimé sur son compte Instagram pour donner son ressenti sur l’élimination de l’équipe de France :

« Parfois le football peut être cruel... Cruel et aussi magnifique. Hier, le match nous a apportés de la tristesse mais du bonheur à nos adversaires. C'est la beauté du football. Bien sûr, nous aurions tous souhaité avoir un résultat positif. Merci beaucoup à tous nos supporters autour du monde. C'était incroyable de vous voir, de vous entendre et de célébrer avec vous. Vous nous avez apporté de l'espoir et de la joie tout au long de nos matchs. Nous allons garder nos têtes hautes et nous reviendrons plus fort. Enfin, je voudrais féliciter la Suisse. »