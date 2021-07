Euro 2020 / Pedri, élément indispensable de Luis Enrique

Il n’a que 18 ans, mais Pedri est l’un des hommes forts de la sélection espagnole. Titularisé à chaque match de la Roja, le Barcelonais a convaincu, et plusieurs chiffres viennent le prouver.

Au sortir d’une première saison plus que convaincante sous le maillot du FC Barcelone, Pedri a intégré la sélection espagnole. Aux côtés de tauliers comme Koke et Busquets, il confirme tous les espoirs placés en lui depuis le début de l’Euro.

Le joueur qui court le plus

Niveau statistique, Pedri affiche peut-être l’un des pires bilans de cet Euro au premier abord. Aucune passe décisive et aucun but certes, mais surtout, il a été l’auteur d’un but contre son camp lors du match contre la Croatie, suite à une énorme erreur du gardien Unai Simon. Mais il faut regarder de plus près pour saisir l’importance du joueur. Avec deux prolongations disputées, il est le quatrième joueur de champ avec le temps de jeu le plus élevé après trois défenseurs : son compatriote Aymeric Laporte, et les deux Suisses Manuel Akanji et Nico Elvedi.

Mais son importance ne se résume pas seulement à sa présence sur les pelouses. Selon les statistiques d’UEFA.com, il est aussi celui qui a le plus couru. Avec 61,5 kilomètres, Pedri s’est dépensé en moyenne 12,5 kilomètres par match. Les deux prolongations aident à gonfler ces chiffres, mais elles témoignent de la grande activité du numéro 26 de la sélection ibérique.

L’un des joueurs qui subit le plus de fautes

Avec le FC Barcelone il avait déjà démontré son volume de jeu. Rien d’étonnant à ce qu’il ait pris part à 37 rencontres de Liga sur 38 avec le club blaugrana. En sélection, à seulement 18 ans, celui qui peut jouer milieu de terrain ou attaquant prend le même chemin. Il n’a donc été remplacé qu’à une seule reprise, une minute avant le début de la séance de tirs aux buts contre la Nati.

Autrement, s’il peine encore un peu dans les centres (67% réussis) son niveau de précision des passes est digne des plus grands et des plus expérimentés. Pedri affiche 91% de précision dans ses passes. Il a surtout récupéré 16 ballons, preuve de son activité dans le jeu de l’Espagne. Enfin à l’exception de Morata (15) et Jorginho (13), il est le joueur à avoir subi le plus de fautes depuis le début de l’Euro (11). Preuve que ses adversaires ont bien saisi le danger que Pedri représente à seulement 18 ans.