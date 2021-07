Danemark - R.tchèque / Compositions, stats : tout sur le quart de finale

EURO 2020 - Voici ce qu'il faut savoir sur le quart de finale entre la République tchèque et le Danemark qui se joue samedi à Bakou (18h00).

Danemark - République tchèque : 1/4 de finale

Stade : Bakou, Azerbaïdjan

Arbitre : Björn Kuipers (Pays-Bas)

Les chiffres à savoir

12 - Ce sera la 12e confrontation entre les deux nations.

6 - Curieusement, ce sont les matches nuls qui ont la part belle dans les confrontations. Les deux équipes n'ont pas pu se départager à 6 reprises.

3 - Au niveau des succès, c'est les Tchèques qui sont devant.

Compositions probables

Danemark

Schmeichel (G) - Christensen, Kjær, Vestergaard - Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

République tchèque



Vaclick (G) - Coufal, Celustka, Kalas - Kaderabek - Soucek, Holes - Masopist, Barak, Sevcik - Schick

Ils ont dit

Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark

"Nous avons un cadre de travail et une philosophie auxquels nous sommes fidèles, mais nous conservons une certaine liberté tactique, de placement, et pouvons aussi compter sur la technique individuelle des joueurs."

"Nous conservons une marge pour varier et nous adapter tactiquement. Bien sûr, nous cherchons toujours à trouver le bon cadre de travail pour les joueurs, tout comme le font les Tchèques."

"Je ne peux pas ne pas être motivé. Ce que nous faisons, nous le faisons pour tout le Danemark, et nous avons deux rêves : gagner un trophée et devenir une source de rêve et d'inspiration."

Jaroslav Šilhavý, sélectionneur de la République tchèque

"Nous devrons être à leur niveau en matière d'engagement et d'approche. Je crois que nous en sommes capables. Ensuite, la qualité fera la différence. Une erreur peut faire basculer le match."

"Le Danemark est vraiment une équipe très forte, dont le style est similaire au nôtre. On sait qu'il leur manque quelques joueurs comme Poulsen, Kjaer et d'autres, mais les remplaçants sont bons et leur qualité sera toujours au rendez-vous. La tâche qui nous attend sera compliquée."