Euro 2020/ Quelle composition pour les Bleus face au Portugal ?

Pour le Mag, Julien Meynard a livré quelques précieuses informations sur le possible onze de départ que Didier Deschamps pourrait aligner. Avec trois changements envisagés.

Julien Meynard a communiqué les premières informations sur la formation que Didier Deschamps pourrait aligner mercredi contre le Portugal. Assurés d’être qualifiés, le sélectionneur des champions du monde pourrait effectuer quelques modifications par rapport au match contre les Hongrois.

Vers deux changements en défense ?

Absent du onze de départ contre la Hongrie, Lucas Hernandez devrait être titulaire face au Portugal au poste de latéral gauche. Mais selon les informations du Mag et de Julien Meynard, Jules Koundé pourrait lui aussi débuter en lieu et place de Benjamin Pavard. Rappelons que ce dernier a été victime de deux chocs lors des deux premiers matches .

Dans les buts Hugo Lloris conserverait sa place, alors que la défense centrale resterait la même. Le dernier changement concernerait le milieu de terrain avec Corentin Tolisso qui serait préféré à Adrien Rabiot.

La même ligne d’attaque et le même schéma tactique

Toujours selon les informations de Julien Meynard, Didier Deschamps n’envisagerait pas de modifier le schéma tactique. Le sélectionneur conserverait donc son trio d’attaque composé d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema au coup d'envoi. La complicité des trois joueurs est réelle sur le terrain et contre l’Allemagne, tout comme contre la Hongrie, ils se sont procurés des occasions tout au long de la rencontre.

Face à une équipe portugaise qui sera dans l’obligation d’aller chercher au moins un point, et qui donc pourrait jouer haut, des espaces pourraient se libérer pour les Bleus. De quoi permettre à Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé de faire face à une défense moins compacte et resserrée que celle des Hongrois. Et ainsi briller.