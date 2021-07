Euro 2020 / Qui peut encore battre Antoine Griezmann ?

Ronaldo et Schick sont actuellement les meilleurs buteurs de l’Euro. S’ils peuvent encore être battus, il sera cependant plus compliqué de dépasser la performance d’Antoine Griezmann en 2016.

Cristiano Ronaldo a certes cumulé les records lors de la compétition mais il n’est pas encore certain de finir meilleur buteur de l’Euro 2020 malgré ses cinq réalisations. Auteurs de trois buts chacun, Raheem Sterling, Harry Kane et Kasper Dolberg semblent être les candidats les plus sérieux pour le dépasser.

Platini et Griezmann ont mis la barre très haut

Sauf performance exceptionnelle, le record de Michel Platini établi en 1984 ne sera pas battu. L’ancien numéro 10 tricolore avait marqué neuf buts (en cinq matches) et depuis aucun joueur n’a pu se rapprocher de l’exploit du meneur de jeu français sur une édition.

Lors de l’Euro 2016, Antoine Griezmann a pourtant réussi à son tour une très belle performance en inscrivant six buts. Car depuis 1984, aucun joueur n’était parvenu à marquer plus de cinq buts lors d’un Euro. Il convient néanmoins de dire que l’édition de 2016 était la première avec 24 équipes, ce qui offrait un maximum de sept matches aux buteurs pour briller, contre six auparavant.

Et si la surprise venait de Kasper Dolberg ?

Avec son doublé contre l’Ukraine, Harry Kane s’est rappelé au bon souvenir des statisticiens de l’Euro. Le meilleur buteur de Premier League (23buts) n’est qu’à deux unités de la première place du classement des buteurs de l’Euro occupée conjointement par Cristiano Ronaldo et Patrick Schick (5 buts).

La demi-finale entre les Anglais et le Danemark aura donc un autre intérêt que de déterminer le nom du second finaliste du tournoi. Sur la pelouse, l’attaquant de Tottenham devrait évoluer aux côtés de Raheem Sterling. Avec trois buts chacun, ils ont de bonnes chances de se rapprocher de la barre des cinq buts.

Le constat est le même pour Kasper Dolberg. Le Danois a disputé trois matches pendant la compétition et il a inscrit trois buts. Le Niçois possède même une statistique affolante. Il n’a joué que 158 minutes au total, ce qui fait qu’il marque en moyenne toutes les 52 minutes. A ce rythme, en cas de qualification pour la finale, le numéro 12 danois pourrait bien rattraper Antoine Griezmann s’il conserve la même réussite devant les buts adverses.