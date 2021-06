Euro 2020 / Ronaldo et la pluie de records

Les superlatifs ne suffisent plus à décrire les records battus par Cristiano Ronaldo. Le Portugais a égalé la performance de l’Iranien Ali Daei en devenant le recordman de buts en sélection.

Après avoir dépassé le record de Michel Platini et être devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro, Cristiano Ronaldo s’adjuge un autre record. En inscrivant un doublé contre les Bleus, il est devenu le co-détenteur du plus grand nombre de buts marqués en sélection.

109 buts sous le maillot du Portugal

Ce n’était qu’une question de temps, mais Ronaldo a finalement rejoint l’Iranien Ali Daei. Ses deux réalisations contre les Bleus lui permettent d’atteindre le total de 109 buts avec le Portugal. Il égale ainsi le joueur asiatique qui n’a pas tardé à féliciter le capitaine du Portugal via son compte Instagram

« Félicitations à Cristiano Ronaldo qui n’est plus qu’à un but de battre le record du nombre de buts marqués en sélection. Je suis honoré que cette performance revienne à Ronaldo, un grand champion de football, et un humaniste généreux qui inspire et influence les vies de beaucoup à travers le monde. »

Il égale encore Michel Platini

Son doublé contre les Bleus lui a aussi permis de devenir seul meilleur buteur de l’Euro 2020. Avec cinq buts inscrits au premier tour, Cristiano Ronaldo fait aussi bien que Michel Platini en 1984. Le meneur de jeu des Bleus avait lui aussi trouvé le chemin des filets à cinq reprises lors de la phase de groupe.

Lors de cette édition, Michel Platini avait terminé meilleur buteur de l’épreuve avec neuf buts en seulement cinq matches. Qualifié pour les huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo est donc encore en lice pour marquer autant de buts en une édition de l’Euro que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France. Cela semblait complètement impossible auparavant, mais une chose est sure au sujet de l’attaquant portugais, les records sont faits pour être battus. Et par lui selon toute vraisemblance.