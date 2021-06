Euro 2020 / Ronaldo s’octroie déjà deux records

En plus du succès contre la Hongrie, Cristiano Ronaldo est encore plus rentré dans les annales du football. Il devance Michel Platini comme le meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

En prenant part à la rencontre contre la Hongrie, le capitaine du Portugal est devenu le premier joueur à participer à cinq éditions consécutives. Cristiano Ronaldo en est également le meilleur buteur grâce à son doublé contre la Hongrie.

11 buts en 22 rencontres contre 9 en 5 matches pour Platini

L’exploit du numéro 7 s’étale sur 17 ans. Sa première réalisation s’est produite en 2004 contre la Grèce. Face à la Hongrie, lors du premier match de poule, le Portugais a marqué ses dixième et onzième buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. 11 buts en 22 matches et cinq euros.

Il devance ainsi Michel Platini, auteur de 9 buts en une seule édition et en cinq rencontres. L’attaquant lusitanien est par conséquent le seul buteur à avoir trouvé le chemin des filets dans cinq éditions. A noter qu’il s’agit de son troisième doublé dans un Championnat d’Europe, après celui réussi contre les Pays-Bas en 2012… et déjà la Hongrie en 2016.

D’autres records à sa portée

Ronaldo pourrait égaler voire dépasser son ancien coéquipier à la Juventus Gianluigi Buffon. L’Italien a joué 58 matches (source UEFA) éliminatoires et phases finales confondus. Le Portugais a lui joué 57 rencontres avec le succès contre la Hongrie. S’il est aligné contre la France et l’Allemagne, il devancera ainsi le célèbre gardien italien.

Seuls 7 joueurs ont marqué un triplé lors d’une phase finale, et le capitaine des Champions d’Europe n’en fait pas partie. Il a encore au moins deux rencontres pour y parvenir. Qui plus est, avec plus de rencontres au programme, il peut aussi viser le record de Michel Platini, soit inscrire neuf buts lors d’une seule compétition.

Enfin si le Portugal venait à remporter l’Euro 2020, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre Iker Casillas, et devenir le second capitaine à remporter deux championnats d’Europe.