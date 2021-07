Euro 2020 / Le résumé d'Ukraine - Angleterre (0-4)

EURO 2020 - L'Angleterre s'est qualifiée pour la demi-finale après son large succès face à l'Ukraine (0-4), samedi 3 juillet, à Rome.

Ukraine - Angleterre : les vidéos

Ou voir le match ?

Sur TF1 et MYTF1

Ukraine - Angleterre (0-4) EN DIRECT

90e : C'est terminé ! L'Angleterre file en demi-finale de l'Euro 2020 après son large succès contre l'Ukraine (0-4).

82e : L'Angleterre fait tourner le cuir. Il ne se passe plus grand chose sur la pelouse.

78e : 6 tirs cadrés pour l'Angleterre

74e : PICKFORD ! Le portier anglais repousse une frappe lointaine de Makarenko.

73e : Changement pour l'Angleterre : Dominic Calvert-Lewin remplace Harry Kane

68e : l'Ukraine est sonnée et ne fait plus grand chose dans ce match.

65e : Trois changements pour l'Angleterre : Trippier, Rashford et Bellingham entrent en jeu / Shaw, Sterling et Philipps sortent

63e : BUUUUT ! Jordan Henderson profite du corner pour marquer le 4e but des Three Lions. La messe est dite et elle est bien dite.

62e : LA PARADE DE BUSCHAN ! Le portier ukrainien sort la reprise d'Harry Kane dans la surface.

57e : Changement pour l'Angleterre : Jordan Henderson remplace Declan Rice

53e : Harry Kane en est à trois buts dans cet Euro 2020.

50e : BUUUUUT DE KANE ! L'Angleterre tue la rencontre avec ce troisième. Doublé pour l'attaquant de Tottenham.

46e : BUUUUUT D'HARRY MAGUIRE ! Premier coup franc de la seconde période et le but pour les Anglais qui profitent du coup de tête de Maguire pour se détacher. Implacable.

46e : C'EST REPARTI A ROME !

La première période

45e+3 : MI-TEMPS ! L'Angleterre mène face à l'Ukraine (0-1) et a pour le moment son billet pour le dernier carré.

45e : 3 minutes de temps additionnel

43e : SHAPARENKO ! Le milieu du Dynamo Kiev tente une reprise lointaine après une séquence ukrainienne.

41e : Nouvelle opportunité pour les Ukraniens avec Yareumchuk en position de centreur. C'est dégagé en corner, mais celui-ci ne donne rien. L'Angleterre récupère un coup franc.

40e : Hors-jeu sifflé contre Luke Shaw, qui avait donné un ballon de but à Sterling dans la surface. Buschan avait sorti la frappe du buteur de City.

37e : MOUNT ! Le joueur de Chelsea contre une re^prise de Zinchenko dans la surface. Trouvé en profondeur, Yaremchuk a donné un ballon moyen en retrait, mais qui a quand même donné des sueurs froides à la défense anglaise.

36e : Choix offensif pour Andrei Shevchenko. Il perd un défenseur, mais revoit sn système en incorporant le très polyvalent Tsygankov devant.

35e : Changement pour l'Ukraine : Tsygankov remplace Kryvstov, blessé

33e : BUSCHAN ! Masqué, le portier ukrainien sort la reprise du droit de Declan Rice. C'était un peu le chaos dans la surface ukrainienne, mais le ping-pong se termine bien.

31e : Sancho tente une eprcée sur le côté droit, mais il échoue dans sa tentative de déstabilisation.

27e : 3'32" : c'est le temps qu'il a fallu à Harry Kane pour marquer son but. S'il n'a pas battu les 2'25" de Michael Owen face au Portugal à l'Euro 2004, il s'en est bien rapproché.

25e : L'Angleterre a remis le pied sur le ballon.

22e : Très beau centre de Shaw depuis le côté gauche mais il ne trouve pas preneur.

20e : Un Ukrainien à terre : c'est Matviyenko. Il a été touché à la cheville lors de son duel avec Sterling.

19e : Très bel extérieur du pied de la part de Sterling, sur le côté droit, en direction de Sancho. Mais un défenseur ukrainien a bien lu et récupère le cuir.

16e : PICKFORD ! Le portier anglais sauve son camp en détournant une frappe du pied gaucjhe de Yaremchuk, lancé dans la surface.

15e : Les débats sont équilibrés, même si l'Angleterre a remonté son bloc d'un cran.

12e : Tirs (Angleterre : 1 dont 1 cadré) / Ukraine (2 dont 0 cadré)

10e : Harry Kane en est désormais a 36 buts avec le maillot de la sélection anglaise.

8e : L'Ukraine, curieusement, est entrée dans son match après avoir encaissé ce premier but. Les hommes de Shevchenko sont montés d'un cran.

5e : Le chiffre : c'est le 2e but d'Harry Kane dans cet Euro 2020.

4e : BUUUUUUUT ! Harry Kane ouvre le score dans ce quart de finale. Trouvé dans la surface par une superbe passe à ras de terre de Raheem Sterling, le capitaine des Three Lions se retrouve en face de Buschan pour un duel et le trompe avec une frappe du pied droit.

3e : L'Angleterre a le ballon en ce début de rencontre.

1ère : C'est parti à Rome !

Ukraine - Angleterre : les compositions

Ukraine

Bushchan (G) - Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko - Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk

Angleterre

Pickford (G) - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Sancho, Mount, Sterling - Kane

Ukraine - Angleterre sur MYTF1

Bonsoir à tous et bienvenue sur MYTF1 pour suivre, en DIRECT commenté, le quart de finale entre l'Ukraine et l'Angleterre.