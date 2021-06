Euro 2020/ Une sélection allemande à deux visages

Après un dernier match complètement fou, les Allemands accèdent aux huitièmes de finale. Mais si la Mannschaft a montré qu’elle pouvait rebondir, elle a montré de grosses lacunes en défense.

Il n’y a pas eu un seul match où les Allemands ont su conserver leurs cages inviolées lors de ce premier tour. Certes, les partenaires de Manuel Neuer étaient dans le groupe le plus compliqué de l’Euro, mais les performances défensives inquiètent.

7 frappes cadrées par ses adversaires, 5 buts encaissés

Le moins que l’on puisse dire, c’est que lors des matches de l’Allemagne, le spectacle est au rendez-vous. Il y a eu 11 buts lorsque les joueurs de Joachim Low sont sur la pelouse. Mais la défense de la Mannschaft a souvent souffert. Contre les Bleus, c’est même un csc de Mats Hummels qui a décidé de l’issue du match. Au cours de la rencontre, les Bleus n’ont cependant cadré qu’à une seule reprise.

Le Portugal aussi n’a cadré que deux fois mais chacune de leurs tentatives sur le but a fini au fond (2-4). Enfin, mercredi contre la Hongrie, Neuer a vu les attaquants adverses cadrer quatre tentatives pour deux buts. Le constat est sans appel pour l’Allemagne : les occasions cadrées se finissent dans près de 70% des cas par des buts. Une fragilité défensive rare à ce niveau qui s’est donc confirmée lors des trois matches de poule.

L’Allemagne a toujours encaissé le premier but

Mais heureusement pour la Mannschaft, les difficultés de ses arrières ont été compensés par des joueurs offensifs. Les hommes de Low ont marqué six fois (dont deux csc portugais). Kai Havertz confirme les espoirs placés en lui, et ses deux réalisations pleines d’opportunisme ont à chaque fois mis l’Allemagne sur de bons rails. Quel est donc le véritable visage de la Mannschaft ? Fébrile défensivement ou prolifique offensivement ?

Il est toutefois difficile de croire qu’avec de telles lacunes, ils puissent aller très loin. Pour le prochain tour, l’efficacité de l’Angleterre (qui n’a cadré que cinq frappes pour deux buts sans en encaisser un seul) fait office de test magnifique pour les Allemands. Une opposition de style entre une équipe solide derrière et réaliste devant d’un côté et une Mannschaft qui a systématiquement couru après le résultat lors de chacun de ses matches en jouant son va-tout. Incontestablement l’un des huitièmes de finale les plus attendus et les plus indécis.