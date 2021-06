Euro 2020 / Vers l’Euro le plus prolifique de l’histoire ?

A l’image des huitièmes de finale, l’Euro 2020 n’est pas avare en termes de buts. Depuis le début de l’épreuve les attaques sont en grande forme, la moyenne de buts marqués atteint des sommets.

Sur les 44 matches joués, il n’y a eu que deux 0-0. Preuve que le spectacle est au rendez-vous de la compétition malgré une saison marquée par la Covid-19. Les sélections développent un jeu offensif, et l’Euro 2020 est en train d’établir un record.

2,8 buts en moyenne par match

Lors des huitièmes de finale, il y a eu 29 buts marqués, soit une moyenne de 3,6 buts par rencontre. Et ce malgré trois matches peu prolifiques entre la Belgique et le Portugal (1-0), la République Tchèque et les Pays-Bas et l’Angleterre et l’Allemagne (2-0 à chaque fois). Autrement chaque match a permis de voir au moins trois buts.

C’est par ailleurs une tendance qui se confirme depuis le début de la compétition. En 44 matches joués, 123 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,80 buts par matches. Cela représente une moyenne supérieure à celle de l’Euro 2016 (2,16 buts en moyenne) et des Championnats d’Europe 2004, 2008 et 2012 (2,4). L’Euro 2020 est bien parti pour faire mieux que l’Euro 2000 où les attaquants s’étaient brillamment illustrés (2,74 buts par matches).

Un vrai-faux record à 4,75 buts/ match

Selon le site de l’UEFA, le championnat d’Europe où la moyenne de buts a été la plus élevée date de 1976. A cette époque, la compétition s’est terminée avec 4,7 buts inscrits par rencontre. Cependant, ce chiffre reste à relativiser. Le tournoi organisé en Yougoslavie n’accueillait que quatre nations. Mais en quatre matches, 19 buts avaient été inscrits.

Pour l’Euro 2020 qui va compter 51 matches, maintenir un tel niveau de réussite offensive (presque trois buts par match) n’est pas impossible. Surtout si des rencontres aussi spectaculaires que Croatie – Espagne (3-5, après prolongations) et France – Suisse (3-3) se reproduisent au stade des quarts de finale ou après. Dans l’ère « moderne » cette compétition pourrait bien être la plus prolifique des Championnats d’Europe des Nations.