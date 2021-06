Euro 2020 / Wijnaldum évoque son arrivée au PSG : "Il a été meilleur"

EURO 2020 - Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Georginio Winaldum a expliqué pourquoi il avait préféré le projet du club de la capitale à celui du FC Barcelone.

Wijnaldum évoque son arrivée au PSG, plutôt qu'au Barça

"Ça a été mouvementé, il y a avait beaucoup de choses qui se passaient alors je devais prendre une décision. J'ai dû faire un choix difficile, ce sont deux très grands clubs et vous voudriez jouer pour les deux."

"Juste avant la fin du championnat, le Barça est devenu très concret. Je pensais y aller. Mes agents y sont allés, il y a eu des réunions. J'admets que je gagne plus au PSG, mais ce choix n’est pas seulement une question d'argent. J'ai négocié avec Barcelone pendant quatre semaines mais malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à un accord. "

"Le PSG a été un peu meilleur, un peu plus rapide pour prendre la décision. Et le projet qu'ils ont là-bas m'attire vraiment. C'était un choix difficile. Je dois dire que je pensais aussi que j'irais à Barcelone, aussi parce qu'à l'époque Barcelone était le seul club qui était vraiment intéressé. Mais nous ne nous sommes pas entendus et avec le PSG, nous avons réussi."