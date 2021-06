Euro 2020 / Yarmolenko et Lukaku s'amusent de la polémique Coca - Heineken

EURO 2020 - Alors que les déplacements des bouteilles sponsors de la compétition n'ont pas plu à l'UEFA, Andriy Yarmolenko et Romelu Lukaku ont trouvé un moyen de rire de la situation.

Yarmolenko et Lukaku s'amusent avec les bouteilles eux. Après les déplacements de bouteilles de Coca-Cola et Heineken signés Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Manuel Locatelli, actes qui n'ont pas du tout plus à l'UEFA, Andriy Yarmolenko et Romelu Lukaku ont joué la carte de l'humour avec les dites boissons.

Elus respectivement meilleurs joueurs des rencontres Ukraine - Macédoine du Nord (2-1) et Danemark - Belgique (1-2), jeudi 17 juin, les deux joueurs sont passés en conférence de presse par logique de protocole, ce qui a signifié pour eux de se retrouver en face des boissons.

Pour Yarmolenko, la lumière s'est allumée : le joueur de West Ham a pensé à un potentiel contrat. A la toute fin de sa conférence de presse, le buteur de l'Ukraine a fait passer son message. "Puis-je rajouter quelque chose ? J'ai vu Ronaldo écarter les bouteilles de Coca... Moi, je les rapproche ! La bière aussi ! Contactez-moi !"

De son côté, Lukaku a pensé également business. "Coca-Cola, appelez Roc Nation (le label de Jay-Z, ndlr), on peut travailler ensemble", a plaisanté l'attaquant de la Belgique.