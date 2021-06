Finlande – Belgique : Compos, stats, ce qu’il faut savoir du match Julien KOBANA | Écrit pour

Le 21/06/21 à 18:58 , mis à jour le 21 juin 2021 à 19:42 | Par| Écrit pour TF1 Le 21/06/21 à 18:58 , mis à jour le 21 juin 2021 à 19:42 | Voir le site de Euro 2020 de football

Euro 2020 – Retrouvez les compositions et les chiffres à savoir avant la rencontre entre les Finlandais et les Diables Rouges dans un groupe B où tout est possible.