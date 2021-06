Formule 1 / Max Verstappen encense Kylian Mbappé : "Il a beaucoup de talent"

EURO 2020 - Max Verstappen apprécie beaucoup Kylian Mbappé. Le pilote Red Bull a évoqué sa rencontre avec l'attaquant de l'équipe de France depuis l'Autriche où se court le GP de Styrie ce week-end.

Verstappen et sa célébration à la "Mbappé"

Le Championnat du monde de Formule 1 suit son cours en parallèle de l'Euro 2020. Leader du classement général des pilotes, le Néerlandais Max Verstappen offre une concurrence féroce à Lewis Hamilton en cette première partie d'exercice 2021. Le pilote Red Bull s'est d'ailleurs imposé avec la manière le dimanche 20 juin dernier, lors du Grand Prix de France, couru sur le circuit du Castellet.

Pour fêter sa victoire acquise en fin de course, le fils de Jos Verstappen a mimé une célébration bien connue des fans de football : il s'est assis sur son Halo (la barre qui protège le casque des pilotes) avant de croiser ses bras. Un acte fort qui a fait le bonheur des photographes. Ni une, ni deux, cette position a fait écho à celle utilisée par Kylian Mbappé depuis quelques années.

Depuis l'Autriche, où se court le Grand Prix de Styrie en ce week-end du 25 au 27 mai, Max Verstappen a confirmé ce qui n'était pas vraiment un grand secret : oui, il a célébré sa victoire au Castellet en pensant à Kylian Mbappé. L'attaquant parisien l'avait d'ailleurs félicité sur Instagram après qu'il ait coupé la ligne d'arrivée en premier sur le circuit Paul-Ricard. "Félicitations, belle célébration", avait glissé le Tricolore.

Les deux champions se connaissent depuis peu. Ils ont en effet fait connaissance lors du dernier Grand Prix de Monaco. Verstappen avait d'ailleurs touché deux mots à l'attaquant des Bleus concernant une éventuelle célébration en mode bras croisés.

"Je l'ai rencontré après le Grand Prix de Monaco, chez moi. J'ai été impressionné par sa simplicité", a expliqué Verstappen lors de la conférence de presse pré-week-end de course, jeudi. "C'est un gars bien avec beaucoup de talent. Quand on rencontre quelqu'un, on parle beaucoup. Je lui ai dit que ça serait une superbe célébration à faire."