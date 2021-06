France – Allemagne (1-0) : une victoire pleine de maturité

Les Champions du monde ont pris les trois points contre des Allemands qui ont semblé impuissants tout au long du match. Organisés et malchanceux avec la VAR, les Bleus s’imposent logiquement.

Les premières minutes de la rencontre donnaient le ton du match. Un pressing haut des hommes de Joachim Low, mais stérile. La défense des Bleus a été à la hauteur du défi, et sur le plan offensif, une seule réalisation a suffi.

Victoire tactique pleine de maîtrise

Un seul chiffre résume à merveille l’impuissance allemande lors de la rencontre. Une seule frappe cadrée en 90 minutes malgré la possession du ballon. C’est dire à quel point les Bleus n’ont jamais été réellement inquiétés. Certes la Mannschaft a eu le ballon. Certes la Mannschaft a joué haut. Mais les Bleus ont su résister intelligemment. Et ce sont les joueurs de Didier Deschamps qui se sont procurés les meilleures occasions. D’abord avec l’ouverture du score, grâce à une inspiration géniale de Paul Pogba qui a trouvé Lucas Hernandez dont le centre a été dévié par Mats Hummels dans ses propres buts (1-0, 20ème).

En seconde période, Adrien Rabiot a eu la balle du 2-0 mais sa frappe a été repoussée par le poteau (52ème). Sans oublier que deux buts ont été refusés aux Champions du monde français : peu après l’heure de jeu, Mbappé fixe Gündogan dans la surface pour tromper Neuer mais l’attaquant du parisien était hors-jeu (67ème). Tout comme sur le but refusé à Benzema dans les derniers instants du match (85ème).

Logiquement favoris

A l’exception d’une tête de Muller non cadrée en première période, et deux occasions de Gnabry après la pause, Hugo Lloris a passé une soirée tranquille. La défense de l’équipe de France a semblé infranchissable, notamment sur le flanc droit lors du duel entre Joshua Kimmich et Lucas Hernandez. Mais si Havertz et Muller ont été transparents, c’est aussi parce que la paire Varane-Kimpembe a été impressionnante de sérénité.

Au milieu de terrain, bien aidés par le replis défensif d’Antoine Griezmann, Paul Pogba et N’Golo Kanté ont posé de grosses difficultés à leurs adversaires. Solides défensivement, et réalistes sur le plan offensif, les Bleus ont montré avec cette rencontre que sans être dominateurs, ils savaient être efficaces même contre l'Allemagne. De quoi confirmer que la sélection de Didier Deschamps fait bel et bien figure de favori pour l’Euro 2020.