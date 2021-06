France – Allemagne / Antonio Rudiger dément avoir mordu Paul Pogba

Lors du choc entre Français et Allemands, l’altercation entre Antonio Rudiger et Paul Pogba a fait beaucoup parler. Toutefois, le défenseur de Chelsea a tenu à apporter sa propre version des faits.

En première période, une action entre Paul Pogba et Antonio Rudiger a été très commentée. Sur une remise en touche pour les Bleus, le milieu de terrain français est signalé hors-jeu alors qu’il est marqué par le défenseur allemand. Mais les ralentis montrent que Rudiger tente non seulement de s’imposer physiquement face à Pogba, mais aussi de mordre son adversaire ! Une version contredite par le joueur de la Mannschaft.

« Ce n’était pas une morsure »

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le numéro 2 de la sélection allemande se dirige la bouche ouverte vers le dos de Paul Pogba. Son geste est étrange, et laisse naturellement croire qu’il mord son adversaire, ce que nie Antonio Rudiger. « Je n’ai pas le droit d’aller comme ça avec la bouche contre son dos, cela va sans dire. Cela fait mauvais effet. Après le coup de sifflet final, nous avons parlé très amicalement avec Paul et autant avec moi qu’ensuite en interview, il a confirmé que ce n’était pas une morsure comme certains l’ont dit » a fait savoir le défenseur par la voix de son agent.

Seul problème ce ne sont pas les propos qu’a tenus Paul Pogba au terme de la victoire française.

« Je pense qu’il m’a un peu mordu »

Interrogé sur ce fameux incident, le milieu de terrain des Bleus a donné une version différente de celle de Rudiger « Je pense qu’il m’a un peu mordu, même si c’est peut-être amical vu qu’on se connait bien. J’ai senti ça et je l’ai déclaré à l’arbitre. Après c’est à lui de prendre une décision. »

En conférence d’après-match, Paul Pogba a une nouvelle fois dédramatisé l’altercation avec Antonio Rudiger : « Il n’a pas reçu de carton et je pense que c’est mieux comme ça. Je ne veux pas qu’il soit suspendu à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c’est tout.