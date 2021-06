France - Allemagne / Mbappé : "J'ai toujours aimé ces matches à enjeux"

EURO 2020 - Interrogé en exclusivité par TF1, Kylian Mbappé a évoqué sa gestion de la pression et son amour des grands événements.

Sur les attentes

"Bien sûr que je suis plus attendu, parce que je suis un autre joueur, je suis encore un meilleur joueur."

"Mais je suis toujours attendu, n'importe quel match on m'attend tout le temps. Je n'ai pas de mal avec ça."

"Le plus important, c'est toujours de rester dans ce cadre collectif. Parce que c'est le collectif qui va me faire briller. Et je suis prêt à relever le défi."

Si la pression le galvanise

"J'aime bien. J'ai toujours, voilà, aimé jouer ces matches à enjeux, ces matches à pression. Des fois, ça ne se passe pas bien."

"Des fois, j'ai loupé des grands matches. Mais, je ne me suis jamais caché pour ce genre de matches."

Si un autre résultat qu'un succès à l'Euro serait un échec après le sacre en Russie

"C'est difficile de dire ça, car dans le football il y a différents paramètres. On ne sait pas ce qu'il va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer."

"Mais bien sûr que quand tu commences une compétition, que tu es dans une équipe comme la France, l'objectif c'est d'aller au bout."

"Je pense que toute les équipes, elles viennent pour aller au bout. Y'a aucune équipe qui se dit : 'Oui, je viens, quand je perds, c'est bon'."

"Non, on vient tous pour gagner. Maintenant, il faut montrer à tout le monde qu'on a plus envie de gagner que les autres."

Entretien réalisé par Julien MAYNARD pour TF1 / Le Mag