France - Allemagne / Mbappé : "Prêts à faire un grand match"

EURO 2020 - Interrogé en exclusivité par TF1, Kylian Mbappé est revenu sur le statut de favori de l'équipe de France, deux ans après son sacre à la Coupe du monde 2018.

Sur l'état d'esprit du groupe avant France - Allemagne

"On est excités. Ce n'est pas rien de jouer un Euro. Faut toujours remettre ce côté enfant, où on était rêveurs de jouer ce genre de match."

"Mais, on est prêts, on s'est préparés. On est prêts à faire un grand match. Bien sûr qu'on joue un adversaire redoutable. Mais il faut avoir foi en notre groupe, en notre équipe, au staff, en tout le monde."

"Je pense qui a tout un pays derrière nous et on se doit de faire quelque chose de bien pour reconnaissant de tout le soutien qu'on a."

Si la France est favorite ou non de l'Euro 2020

"C'est sûr que gagner la Coupe du monde ça nous a servi. On sait où il faut passer pour gagner."

"Maintenant, ça ne sera pas que sur le papier : il faut jouer les matches."

"Il faut bien se préparer et donner le meilleur de nous-mêmes et remettre un peu les mêmes ingrédients qu'on a mis à la Coupe du monde. On en aura besoin."

Entretien réalisé par Julien MAYNARD pour TF1 / Le Mag