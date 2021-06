France - Allemagne / Mbappé : "Tout le monde peut apporter un plus dans ce groupe"

EURO 2020 - Interrogé en exclusivité par TF1, Kylian Mbappé est revenu sur le trio offensif qu'il forme avec Antoine Griezmann et Karim Benzema.

Sur le trio qu'il forme avec Griezmann et Benzema

"Moi, j'ai toujours voulu jouer avec ce genre de joueurs, des grands joueurs. Mais on n'est pas que trois, ce n'est pas un 'Five'. Nous sommes 3 attaquants à jouer, mais on est 11, même 26."

"On a un effectif incroyable où tout le monde peut tirer son épingle du jeu et apporter un plus."

Sur les propos d'Olivier Giroud

"Bien sûr que c'est oublié. Dans la vie, il ne faut pas toujours attendre et s'apitoyer sur son sort : on a quelque chose à gagner, on a un objectif commun."

"Et on aura besoin de lui (d'Olivier Giroud, ndlr), comme des 25 autres joueurs. Et on a pas le temps de laisser un ou deux joueurs sur le côté à cause de certaines broutilles."

Entretien réalisé par Julien MAYNARD pour TF1 / Le Mag